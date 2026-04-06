No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, porque estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 1 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 387 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Bárbara decide aceptar ir con Luisa, por última vez, a la cabaña de las parteras. Y todo con la firme intención de tratar de averiguar, de una vez por todas, si están ocultando algo. ¡Quieren conseguir las respuestas que necesitan a la mayor brevedad posible!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo don Hernando tiene un tenso enfrentamiento con Dámaso. Y todo como consecuencia de sus cada vez más constantes amenazas a Enriqueta. Pero no todo queda ahí, puesto que don Hernando también ha resuelto un gran misterio, y es que será él quien pague por la muerte de Victoria. Un plan que deja a José Luis profundamente sorprendido, a la par que impactado. Es consciente de que se trata de un asunto que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, por lo que la decisión que tome va a ser clave.

¿Qué sucede en el capítulo 388 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 6 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Luisa se queda completamente sin palabras ante un nuevo descubrimiento en la cabaña de las parteras. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos.

En cuanto a Enriqueta, ve algo en Evaristo que llama poderosamente la atención. Parece que, poco a poco, está más cerca de la verdad. En cuanto a José Luis y Rafael, vuelven a protagonizar un tenso y sorprendente enfrentamiento. Hasta tal punto que el duque termina haciendo una confesión verdaderamente impactante. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.