Comunicado de Nueva Línea: la orquesta que se hizo viral en redes sociales confirma su separación

Las redes sociales se han convertido en el impulso perfecto para alzar el nombre de nuevas estrellas. Si hablamos de música, una de las agrupaciones revelación del pasado 2025 fue Nueva Línea. El grupo canario, originario de Tenerife, dio el salto al plano nacional tras viralizarse una serie de actuaciones de sus integrantes. De hecho, hasta el propio Quevedo ha compartido el talento de sus cantantes y colaboró con ellas en el tema Al Golpito, de su nuevo álbum. Y es que el talento canario sigue expandiéndose, de eso no cabe duda.

Un Beso o Noche de Copas son las canciones que han sonado durante meses en plataformas como TikTok. Un movimiento en redes sociales que ha provocado que Sofía, Raquel, Mayte y Alicia, las integrantes, hayan realizado una gira nacional con Nueva Línea. Sin embargo, en la mañana de este 7 de julio, el mundo entero se ha levantado con una inesperada noticia. La agrupación canaria ha anunciado su separación de manera oficial y ha comunicado que habrá cambios en sus integrantes. Una situación que ha pillado a todos por sorpresa y que, casualmente, tiene lugar el mismo día en el que Quevedo ha lanzado el videoclip oficial del tema que comparte con las chicas.

Nueva Línea se separa por «diferencias» en el grupo

«Queremos informar a nuestro público que, debido a diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo, Nueva Línea inicia una nueva etapa con un cambio en su formación vocal», indican en el comunicado compartido en su cuenta de Instagram. Asimismo, explican que los cambios serán en determinados miembros, pues otros continuarán al frente.

«El resto de la formación continúa unido y plenamente comprometido con este proyecto», han escrito. Asimismo, respecto a los espectáculos agendados, han informado que comunicarán cualquier tipo de cambio. «Agradecemos de corazón el apoyo, la confianza y la comprensión que recibimos de nuestro público, contratantes y colaboradores», citan. Cabe señalar que, de momento, no han indicado cuáles son los miembros que abandonan la agrupación.

Con más de 283.000 seguidores en Instagram, Nueva Línea afronta una nueva etapa en su historia. Para saber cómo repercutirá este cambio en el grupo, hay que esperar. Pero, sin lugar a duda, Sofía, Raquel, Mayte y Alicia han hecho historia durante su tiempo en la orquesta. «Nos vemos muy pronto sobre los escenarios», concluyen en el comunicado.

De momento, se desconoce si se cancelan los espectáculos programados para este mes de julio, pero Nueva Línea tiene confirmados 18 shows este mes y casi todos son en las Islas Canarias. Pues, el 31 de julio sería cuando cerrarán la gira en Fuerteventura. El final de una era con la que, sin lugar a duda, Sofía, Raquel, Mayte y Alicia han dado muchas alegrías a la agrupación canaria.