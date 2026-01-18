Quiénes son las cantantes de Nueva Línea, el grupo musical que arrasa en redes y en Spotify

Las redes sociales se han convertido en el impulso perfecto para alzar el nombre de nuevas estrellas. Si hablamos de música, el nombre que más ha sonado durante las últimas semanas ha sido el de Nueva Línea. La agrupación canaria, originaria de Tenerife, ha dado el salto al plano nacional tras viralizarse una serie de actuaciones de sus integrantes. De hecho, hasta el propio Quevedo ha compartido el talento de sus cantantes. El talento canario sigue expandiéndose, de eso no cabe duda. Pero, lo que han conseguido las tinerfeñas ha sido completamente arrollador.

El 2025 ha sido absolutamente espectacular para las artistas. Y es que, han conquistado a todos con varias canciones. Una situación que, en plena era de las redes sociales, ha provocado que su música se vuelva viral y se hagan los conocidos trends. Un Beso o Noche de Copas son las canciones que no paran de subir en reproducciones. Y es que, está siendo tanto el éxito que las jóvenes se han visto obligadas a subir las canciones a plataformas de streaming como Spotify. Un fenómeno musical sin precedentes que ha llevado a sus protagonistas, incluso, a firmar un contrato de distribución con Universal Music España. ¿Quiénes son Sofía, Raquel, Mayte y Alicia, las integrantes? ¡Te las presentamos!

Sofía Marrero

Una de las voces que dan forma a este cuarteto es la de Sofía Marrero. La artista es una de las integrantes más jóvenes de la agrupación y una de las más reconocidas. Y es que, precisamente, han sido sus versos los que se han hecho viral en redes sociales. Una voz y un talento con el que no ha dejado indiferente al público. De hecho, ya lleva varios años trabajando en esta profesión. Pues, sus primeros pasos fueron en formaciones previas vinculadas al folclore y al pop. En lo personal, Sofía se muestra como una persona muy cercana con el público. Asimismo, según varios medios de comunicación, compagina su trabajo en Nueva Línea con sus estudios. En su cuenta de Instagram acumula ya más de 15.600 seguidores.

Raquel González

Raquel siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la música, motivo que la impulsó a vivir la magia de las verbenas y las fiestas de pueblo de cerca. Eso sí, cuando fue fichada para formar parte de la nueva generación de Nueva Línea nunca se llegó a imaginar el gran éxito nacional que cosecharían. Y es que, su naturalidad y espontaneidad, además de su preciosa voz, han sido algunas de las características que la han llevado a triunfar. En su cuenta de Instagram acumula ya más de 17.600 seguidores.

Mayte Cabrera

La incorporación de Mayte Cabrera a Nueva Línea se produjo hace bastante poco. Siendo la mayor de las integrantes, la joven ha sabido aportarle luz y madurez a este cuarteto de mujeres. Y es que, indudablemente, cada una destaca por una esencia particular. En lo personal, es una mujer todoterreno. Pues, compagina su labor en la agrupación con sus estudios y su trabajo. Y es que, tiene una gran capacidad de organización. Una constancia y dedicación que está siendo muy aplaudida, y no es para menos. En su cuenta de Instagram acumula ya más de 4.200 seguidores.

Alicia Padilla

La incorporación de Alicia Padilla a la orquesta canaria supuso todo un reto personal y profesional para ella. En sus inicios, no tenía mucha formación en verbenas. Pero, sus ganas de aprender han hecho que su trayectoria sea tan exitosa. Y es que, tuvo que empezar de cero. Aprendiéndose las canciones e intentando conectar con sus compañeras. En su cuenta de Instagram acumula ya más de 3.600 seguidores.