Noela Aguirre, abuela de Daniel Sancho, rompe su silencio: «Confío en la verdad de mi nieto»

No es ningún secreto que, inevitablemente, Daniel Sancho se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad. Hace poco más de un mes, fue arrestado por la policía tailandesa, tras ser acusado de supuestamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. De las tantas personas que se han pronunciado, la última de ellas ha sido Noela Aguirre.

La abuela del chef de 29 años, tras estar varias semanas en silencio, ha decidido hablar como consecuencia de la enorme polémica surgida por el caso. Entre otras cuestiones, la madre de Rodolfo Sancho ha asegurado lo siguiente: «Estoy bastante bien. Estoy muy triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva, nada más».

Noela Aguirre, por si fuera poco, ha confirmado que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con Daniel Sancho a través de una videollamada como han podido hacer otros miembros del entorno. «No, no he hablado con él y espero hacerlo en algún momento», reconoció, dejando claro que su intención es poner rumbo a Tailandia «en cuanto pueda».

Noela Aguirre, abuela de Daniel Sancho: «No he hablado con él y espero hacerlo en algún momento». 💬 «Confío en la justicia y confío en la verdad de mi nieto», añade. #AsíEsLaVida pic.twitter.com/4BaSuYLbZf — Así es la vida (@asieslavidatele) September 13, 2023

Ante las cámaras de nuestros compañeros de Europa Press, Noela Aguirre se ha mostrado verdaderamente tranquila a pesar de las circunstancias. Entre otras cuestiones, ha confesado que continúa creyendo en la inocencia de Daniel Sancho y que, además, confía ciegamente en la justicia.

«Por supuesto, confío en la justicia. Confío en la verdad de mi nieto y confío en los dioses, en Jesús y en Buda», aseguró. Los compañeros de Europa Press preguntaron a Noela sobre su hijo Rodolfo Sancho. De esta forma, ha confesado que el actor le ha transmitido muchísima tranquilidad a pesar de la situación en la que se encuentra el joven de 29 años.

La abuela de Daniel Sancho, por si fuera poco, confía en que el joven pueda volver pronto a España para estar junto a ella. «Sí, vive conmigo claro», explicó. Por si fuera poco, añadió: «Y seguirá viviendo hasta que se case y esas cosas», espetó. Sin duda, unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.