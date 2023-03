Niall Horan publica la lista de canciones de ‘The Show’, su próximo álbum

El disco de Niall Horan cada vez está más cerca de ver la luz. El cantante irlandés anunciaba hace unos días que la fecha para el lanzamiento de su próximo disco será el 9 de junio. The Show es el nombre de su tercer álbum de estudio que promete ser todo un éxito y para amenizar la espera a sus fans ha querido desvelar el listado de los 10 temas incluidos en este.

Ahora, el ex miembro de One Direction quiso publicar un video en Instagram cantando un fragmento de cada una de las canciones que forman The Show: “No podría estar más contento de deciros que mi nuevo álbum será lanzado el 9 de junio. Este es una pieza de trabajo del que estoy muy orgulloso. Muchas gracias por estar ahí, para mí, todo este tiempo. No puedo esperar más para compartir el próximo par de años de esta nueva era con vosotros: Os he echado mucho de menos, qué bien estar de vuelta”, escribía en su publicación.

I couldn’t possibly be more happy to tell you that my new album ‘The Show’ will be released on June 9th. You can pre-order it now at https://t.co/M76qHnwuMU

This album is a piece of work I’m so proud of and now it’s time to pass it over to you to go and make it your own. pic.twitter.com/6B8kdaE0L4

— Niall Horan (@NiallOfficial) February 15, 2023