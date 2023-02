Niall Horan confirma el nombre y la fecha de estreno de su nuevo álbum

El regreso de Niall Horan a la música ya es una realidad. El artista británico ha anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, bajo el título de The Show, que verá la luz el próximo 9 de junio, casi tres años después de su último lanzamiento discográfico.

The Show será el tercer álbum de estudio en solitario de Niall Horan. El ex integrante de One Direction llevaba trabajando en este nuevo disco mucho tiempo y finalmente, ya tiene fecha de lanzamiento. Un disco que se presenta como el proyecto más personal de su carrera hasta la fecha.

El artista también ha adelantado algunos detalles de su nuevo disco. De esta forma, sus fans podrán escuchar el primer single, bajo el título de Heaven este viernes 17 de febrero. Una canción que será el arranque del nuevo álbum de Niall Horan.

I couldn’t possibly be more happy to tell you that my new album ‘The Show’ will be released on June 9th. You can pre-order it now at https://t.co/M76qHnwuMU

This album is a piece of work I’m so proud of and now it’s time to pass it over to you to go and make it your own. pic.twitter.com/6B8kdaE0L4

— Niall Horan (@NiallOfficial) February 15, 2023