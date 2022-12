Lewis Capaldi y Niall Horan emocionan con su versión de esta canción de U2

Lewis Capaldi y Niall Horan han vuelto a sorprender a sus fans. Ambos artistas han vuelto a unir sus voces, en esta ocasión, en una de las canciones más representativas del histórico grupo U2: I Still Haven’t Found What I Looking for.

Fue a principios del pasado mes de agosto cuando Niall Horan y Lewis Capaldi unieron sus voces por sorpresa en las calles de Dublín junto a un músico callejero, ofreciendo un mini concierto a decenas de personas que nos se creían lo que sus ojos estaban viendo.

Y ahora, ambos artistas han confirmado que esa reunión en Dublín no fue solo para dar un paseo y tomarse unas cervezas, sino para grabar un documental para Prime Video patrocinado por una marca muy conocida de cerveza.

.@LewisCapaldi and I at Windmill Lane Studios in Dublin from our trip around Ireland earlier this year. We sat and played “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” by U2. Full video on YouTube now. https://t.co/qD5FNc4JZf pic.twitter.com/TYvTeaDLPb — Niall Horan (@NiallOfficial) December 13, 2022

Niall Horan Homecoming: The road to Mullingar with Lewis Capaldi es un documental en las que las cámaras acompañan a los dos músicos durante tres días en «un increíble viaje por carretera documentado en un episodio lleno de diversión, amistad y risas».

Se trata de un documental de 50 minutos de duración, que también estará disponible en España. En él, ambos artistas acuden a los famos estudios de Windmill Lane para interpretar al piano y a la guitarra una versión muy especial de Haven’t Found What I’m Looking For, de U2.

Se trata de una canción histórica, que volvió a ganar popularidad tras el estreno de Canta 2, la película en la aparece el propio Bono, vocalista de U2 y responsable de doblar al personaje de Clay Calloway en la película de animación.