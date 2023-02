Niall Horan no decepciona con el vídeo musical de ‘Heaven’, su nuevo single

El pasado viernes 17 de febrero vio la luz Heaven, la canción de arranque del nuevo disco de Niall Horan, The Show. Un single que tras su lanzamiento no ha tardado en convertirse en un éxito, y cuyo videoclip ha sorprendido gratamente a sus fans.

Con este lanzamiento musical, Niall Horan comienza una nueva etapa en su carrera en la música. El artista británico está dispuesto a sorprender a sus fans en esta nueva etapa, con un sonido innovador y unas letras muy personales, y Heaven ha llegado en el mejor momento.

Antes del lanzamiento del primer adelanto del disco, el artista británico explicó que durante este tiempo ha aprendido a no compararse con los demás, a seguir los tiempos que marcan su propia vida, y a agradecer todo lo que tiene actualmente en ella.

The music video for “Heaven” is out now ! https://t.co/n9fS5wRJYy

Thank you all for listening to the song this past week. The reaction has been absolutely incredible and I’m so thankful for all the support. pic.twitter.com/dC1iS1dqy4

— Niall Horan (@NiallOfficial) February 24, 2023