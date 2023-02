Niall Horan ¿colaborará con Harry Styles para su próximo álbum?

Niall Horan está de vuelta. El artista británico anunció la semana pasada la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, The Show, un disco muy esperado por todos sus fans, con el que volverá tres años después del lanzamiento de su anterior trabajo discográfico.

El pasado viernes vio la luz el primer adelanto de The Show. Bajo el título de Heaven, se trata de la canción de arranque de su nuevo disco. Un single que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que no ha tardado en convertirse en un éxito.

Niall Horan viajó hasta Los Ángeles para promocionar su nuevo sencillo, y durante una entrevista en el programa de radio Capital Breakfast, abordó los rumores de la supuesta colaboración con Harry Styles que formará parte de su nuevo disco.

Durante la charla, el equipo del programa realizó al artista un juego de «Solo respuestas incorrectas» en el que Niall Horan tuvo que dar respuestas falsas a una selección de preguntas. Entre ellas, a la pregunta de su colaboración con su ex compañero de One Direction.

Los rumores de una colaboración entre ambos artistas comenzaron a circular después de que Niall anunciara el nombre de su nuevo álbum The Show. Muchos fans especularon con que el álbum tiene un tema de circo, lo que les lleva a pensar que Harry tiene alguna participación, debido a que el año pasado grabó un videoclip de temática del circo que aún no ha visto la luz.

Haciendo referencia a los rumores, la periodista le preguntó al cantante de Slow Hands: «¿Son ciertos los rumores de Tik Tok? ¿Estás colaborando con Harry otra vez?». Después de una larga pausa, Niall simplemente respondió «Sí», lo que ha confundido a sus fans.

I couldn’t possibly be more happy to tell you that my new album ‘The Show’ will be released on June 9th. You can pre-order it now at https://t.co/M76qHnwuMU

This album is a piece of work I’m so proud of and now it’s time to pass it over to you to go and make it your own. pic.twitter.com/6B8kdaE0L4

— Niall Horan (@NiallOfficial) February 15, 2023