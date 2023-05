Niall Horan parará en España en su nueva gira mundial: fecha, ciudad y cómo comprar las entradas

El regreso de Niall Horan a los escenarios ya es una realidad. El artista irlandés ya está ultimando los detalles de su nuevo disco, titulado The Show, que verá la luz el próximo 9 de junio, y mientras tanto, ha anunciado las fechas de su esperada nueva gira mundial, su primera gira en 6 años después de The Flicker Tour en 2018.

Bajo el nombre de The Show Live On Tour, el artista ha anunciado las fechas de esta nueva gira, con la que regresará a los escenarios el año que viene. Una gira muy esperada por todos sus fans, en la que para alegría de sus fans españoles, habrá una fecha en España.

I am beyond thrilled to announce The Show Live On Tour 2024 ! It’s been far too long and I can’t wait to see your beautiful faces. Tickets go on sale Friday, June 2 at 10am local. There are still a couple more dates coming so if you don’t see a show near you listed, stay tuned.… pic.twitter.com/czFRL5V4tg

— Niall Horan (@NiallOfficial) May 22, 2023