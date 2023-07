Netflix cancela por sorpresa tres exitosas series y deja a sus suscriptores sin palabras

Netflix lo ha vuelto a hacer. El gigante del streaming ha vuelto a cancelar nuevas ficciones de su catálogo audiovisual tras no haber alcanzado el rendimiento esperado. Una fórmula que parece estar siendo muy habitual en la plataforma y con la que ha dejado, nuevamente, a sus suscriptores sin palabras.

Para ser más precisos, en este caso estamos siendo testigos de la cancelación de producciones españolas como Bienvenidos a Edén. Esta ficción protagonizada por Amaia Salamanca arrasó por completo con su primera temporada. Pero, tal parece que el estreno de la segunda ha dejado un sabor agridulce.

Todo ello a pesar de haber sido vista durante 92 millones de horas por el público en las cinco semanas que se mantuvo en el top10 global de series de habla no inglesa. Otra de las producciones canceladas que ya no contará con nuevos episodios ha sido Todas las veces que nos enamoramos, la serie creada por Carlos Montero.

Aunque en España llegó a ser top 1, el total de visualizaciones de la serie ha sido de 16 millones de horas vistas. Unas cifras que no ha convencido nada a los altos cargos de la plataforma. Una lista a la que se ha sumado como tercera, y esperemos que última, Hasta el cielo: la serie, que continuaba la película homónima de Daniel Calparsoro y que obtuvo 55 millones de horas vistas.

Con este inesperado movimiento por parte de Netflix las reacciones de los suscriptores no se han hecho de esperar. Un adiós a ficciones 100% made in Spain que ya no tendrán cabida a más episodios. Eso sí, esperemos que las próximas incorporaciones españolas como Berlín, Un cuento perfecto o El cuerpo en llamas no cuenten con la misma fortuna.