El mundo de la música está de luto. Roger Whittaker, reconocido artista folk y conocido por su canción Durham Town, ha fallecido a los 87 años. Una noticia que ha confirmado el equipo de la BBC y, como era de esperar, ha pillado completamente desprevenidos a todos sus seguidores. ¡Estamos ante una noticia verdaderamente trágica!

Conocido por su peculiar forma de silbar, Whittaker consiguió vender casi 50 millones de álbumes en todo el planeta. Por si fuera poco, consiguió hacerse un hueco en la industria musical en 1986, con el éxito Skye Boat junto a Des O’Connor. Ese fue el gran punto de inflexión de su vida, a nivel profesional.

Aunque nació en Nairobi, Kenia, el 22 de marzo de 1936, lo cierto es que Roger Whittaker se crio en Reino Unido. A pesar de todo, es importante tener en cuenta que, por su versatilidad vocal, tuvo la oportunidad de cantar en diferentes idiomas. Entre ellos, el francés y el alemán. De hecho, en Alemania adquirió una enorme popularidad.

A lo largo de su extensa y exitosa trayectoria musical, el artista sacó a la luz un gran número de sencillos y trabajos discográficos. Es más, han sido muchos los temas con los que ha conseguido marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Entre ellos, se encuentran The Last Farewell, Durham Town (The Leavin’), New World in the Morning, y I Don’t Believe in ‘If’ Anymore.

Lejos de que todo quede ahí, si hay algo más por lo que destacaba Whittaker es por su gran habilidad a la hora de tocar varios instrumentos, sobre todo la guitarra y la armónica. A pesar de contar con una trayectoria musical brillante, el artista tomó la firme decisión de retirarse y descansar en Francia, junto a su mujer Natalie. Así fueron sus últimos días de su vida. Descanse en paz.

So sad to hear of the passing of my gorgeous friend Jessica’s Dad. Roger really was a lovely man. #RogerWhittaker https://t.co/3BTSthOeON — Orla Hannon (@redOrly) September 19, 2023