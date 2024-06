Muere el rapero Julio Foolio a los 26 años tras ser víctima de un tiroteo

El mundo de la música llora la pérdida de otra de sus queridas estrellas. Julio Foolio, cuyo nombre real era Charles Jones, era un joven rapero de 26 años que estaba comenzando a hacerse un hueco en la industria musical. Con más de un millón de seguidores en Instagram, el rapero siempre intentó mantener una relación muy cercana con su público.

Pero, lo que jamás imaginó el joven fue que esta cercanía terminaría sentenciando su vida. Todo sucedió el pasado domingo 23 de junio en Tampa, Florida. El artista se encontraba celebrando su cumpleaños en una fiesta con piscina organizada en un Airbnb alquilado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN 98 🎱🖤 (@julio_foolio)

Julio Foolio estuvo promocionando la fiesta, un día antes, a través de sus redes sociales. De esta manera, el joven rapero invitó a todos sus seguidores a unirse a él en este evento tan especial, si ya conocían la dirección. Numerosos videos se difundieron por la red y en ellos aparecía el rapero y sus amigos bebiendo y disfrutando de la fiesta.

Pero, poco tardó el encuentro en venirse abajo. La policía del lugar procedió a clausurar la fiesta y expulsó a todos. Lejos de dar por concluido el encuentro con el que celebraba su cumpleaños, el artista organizó otra fiesta. «El mejor cumpleaños de todos los tiempos. Agradezco a todos los que se detuvieron, llegamos hasta que no pudimos, ahora debemos ir al espectáculo, ahora todos ustedes se acercan», dijo con la idea de continuar con la celebración.

Sin embargo, y desafortunadamente, esta fiesta no terminó de la mejor manera. Según ha declarado su abogado, Lewis Fusco, Foolio fue «emboscado» en el estacionamiento del hotel Holiday Inn. Un terrible suceso donde nunca llegó a entrar al lugar y terminó siendo asesinado. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del rapero en el estacionamiento, el cual fue identificado posteriormente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN 98 🎱🖤 (@julio_foolio)

Cabe señalar que Julio Foolio no ha sido la única víctima de este terrible ataque. Al parecer, tres víctimas más que se encontraban allí en dicho momento han sido heridas. Actualmente, se encuentran en condición estable y están siendo tratadas en el hospital.

La policía continúa investigando el caso del asesinato de Julio Foolio. Asimismo, y respecto a su muerte, la comunidad del rap y los fans del artista lloran la pérdida de una de sus estrellas más queridas.

¿Quién es Julio Foolio?

El rapero, nacido el 21 de junio de 1998, siempre soñó con dedicarse al mundo de la música. Luchando por su sueño, la fama llamó a su puerta en el 2018, cuando lanzó su primer proyecto discográfico: 6toven. A lo largo de su carrera ha ido lanzado una serie de temas que han ido alzando su popularidad.

Con sencillos como When I See You ha llegado ha acumular hasta 46 millones de reproducciones en YouTube. Todo ello sumado a List Od Dead Opps, que cuenta con 19 millones. Su último trabajo fue lanzado el pasado mes de abril y lo presentó bajo el nombre de Resurrection.