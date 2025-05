El mundo de la televisión está de luto. Manuel Torreiglesias, presentador del programa Saber vivir de La 1 de Televisión Española, ha fallecido a los 84 años. El comunicador, nacido en 1941 en Pontedeume (La Coruña), siempre ha destacado por su cercanía con la audiencia, a quien hacía conocedor de diversos consejos médicos y de bienestar. Saltó a la fama por presentar formatos que tenían estrecha relación con la salud. A pesar de que hace tiempo que se alejó de la pequeña pantalla, los espectadores seguían teniéndole muy presente en sus vidas. «Hace años que no aparezco en televisión, pero la gente piensa que todavía sigo y que me ha visto hace poco», confesó Torreiglesias en una entrevista concedida a los compañeros de La Voz de Galicia en 2019. Por aquel entonces, ya hacía seis años que había puesto punto y final a su etapa en televisión.

En esa misma charla, el presentador fue mucho más allá: «Ya casi no veo la tele, pero sigo con la manía de consultar las audiencias todos los días. Es una especie de droga». Y añadió: «Me levanto y a las nueve de la mañana miro lo que ha funcionado y lo que no». Antes de retirarse oficialmente en 2013, con un programa que se emitía en Intereconomía TV, el gallego estuvo al frente de Saber vivir durante nada más y nada menos que 12 años, hasta que puso punto y final a esta etapa en 2009. A lo largo de su trayectoria profesional, Manuel Torreiglesias tuvo la oportunidad de estar al frente de hasta quince proyectos, tanto en radio como en televisión. Así pues, ha conseguido una gran cantidad de premios y reconocimientos, como es la Medalla de Galicia que otorga la Xunta, la Medalla del Mérito Sanitario o, incluso, un Premio Ondas.

Como no podía ser de otra manera, debido al gran impacto que ha supuesto en el ámbito de la comunicación, son muchas las personas e instituciones que no han dudado un solo segundo en hacer públicas sus condolencias. Una de las más significativas, como no podía ser de otra manera, es la que ha hecho el Concello de Pontedeume, su tierra natal.

A través de X (antes conocido como Twitter), han querido compartir el siguiente mensaje: «Desde el Concello de Pontedeume lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro vecino e Hijo Predilecto, Manuel Torreiglesias». Y añaden: «Manuel fue uno de los presentadores de televisión y radio más destacados de España, conocido especialmente por su dilatada trayectoria en RTVE».

Lejos de que todo quede ahí, desde el Concello, han querido compartir otro mensaje en la mencionada red social: «Queremos transmitir todo nuestro apoyo a su familia y seres queridos. Fue también un gran embajador de Pontedeume, siendo un auténtico exponente del orgullo, rasgo que tanto nos define y caracteriza. Que descanse en paz».

Manuel Torreiglesias creó el exitoso formato Saber vivir

Sin duda, este ha sido el proyecto que más alegrías ha dado al gallego. No solamente creó el formato Saber vivir, sino que también lo dirigió y presentó en La 1 de Televisión Española desde 1997 hasta 2009. Después de esta etapa profesional, el programa continuó en emisión, siendo presentado por numerosos rostros conocidos.

Entre ellos, se encuentran Teresa Viejo, Julio Zarco, Míriam Moreno y Marta Solano, entre otros. Desde 2023, Saber vivir se emite en La 2 de Televisión Española cada domingo a las 12:20 horas, y está presentado por Paula Sainz-Pardo, Jerónimo Fernández.