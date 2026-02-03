Muere la madre del escritor Javier Castillo meses después de la muerte de su padre: «No es justo»

No es ningún secreto que, en los últimos años, Javier Castillo se ha convertido en uno de los escritores más reconocidos y más exitosos de nuestro país. Desde el lanzamiento de El día que se perdió la cordura, ha sacado a la luz otros tantos proyectos como es El cuco de cristal o La chica de nieve, entre otros. Es más, varios de sus libros cuentan ya con su serie propia en Netflix. A pesar de todo, el malagueño no está pasando por su mejor momento personal. Meses después de la repentina muerte de su padre, el marido de la influencer Verónica Díaz ha vuelto a hacer frente a un durísimo golpe de la vida: su madre ha fallecido. Una trágica noticia que él mismo ha hecho pública a través de su perfil oficial en Instagram, donde ha querido despedirse de ella a través de una emotiva publicación.

«Y aquí acaba todo. Sin tiempo para hacer todas esas cosas que dejabas para más adelante, cuando estuvieses algo mejor», comienza diciendo el escritor Javier Castillo en este post en la mencionada red social, con una fotografía en la que aparece junto a su madre. Por si fuera poco, el malagueño quiso ir mucho más allá: «Y te marchas del mismo modo en que te conocí: mirándonos a los ojos, con mis llantos ahogados, aunque no me acuerde de aquella vez. No es justo. Os juro que no lo es. Por más que lo intento, soy incapaz de comprender por qué. Tan cerca de él, con tan poco tiempo de asimilar el golpe», expresó, haciendo referencia a su padre, fallecido hace aproximadamente dos meses. Lejos de que todo quede ahí, el autor de El susurro del fuego continuó despidiéndose de su progenitora.

«Mi mayor fan, mi incrédula lectora, la persona que me metió el miedo a estar cuerdo, la que me hizo leer de niño, la que me convirtió en escritor sin saber que lo hacía», escribió Javier Castillo, y añadió: «Estaba orgullosa, lo sé, me lo dijo cientos de veces. Creyó en mí cuando nunca fue capaz de creer en ella. Cuando era niño fui incapaz de verlo y ayudarla, y ya de mayor era tarde».

Finalmente, quiso poner punto y final a este texto con el que se despedía públicamente de su madre, y lo hizo de la siguiente manera: «Adiós, mamá. Al fin respiras aire limpio. Al fin solo escucharás tu propia voz. No dejes de leerme, allá donde estés. Aún me quedan muchos libros por escribir», afirmó.

Como no podía ser de otra forma, esta publicación en su perfil de Instagram no tardó en llenarse de comentarios donde no solamente daban el pésame al escritor malagueño, sino que también quisieron mostrarle su apoyo tras haber perdido a sus padres en cuestión de meses: «No lo puedo creer Javi… Lo siento muchísimo», «Mucha fuerza para estos duros momentos», «Todo mi cariño para ti y toda tu familia» o «El mayor refugio, tu familia preciosa…» son algunos de los que se pueden leer. Descanse en paz.