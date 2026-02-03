Nuevo gesto del PSOE con Junts: votará a favor de agravar la multirreincidencia junto a PP, Vox y PNV

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido ofrecer a Junts una nueva baza en el Congreso para tratar de recomponer relaciones con la formación que preside Carles Puigdemont. Según confirman fuentes socialistas, tras mucha polémica con sus socios, el PSOE se inclina por votar a favor de la reforma del Código Penal para agravar las penas en casos de multirreincidencia.

De acuerdo con la versión de estas fuentes, los trabajos en la Comisión de Justicia han acabado por «limar» las diferencias que el partido de Sánchez mantenía con Junts. Esos trabajos, según fuentes parlamentarias, se han desarrollado «en tiempo récord», porque el PSOE «tiene prisa por dar salida a una iniciativa que Junts propuso en 2024 y que había estado durmiendo desde entonces».

La resistencia inicial del PSOE se ha disipado y también ha ayudado la actitud de ERC, que, al menos en los trabajos en Comisión, acabó por abstenerse, por considerar que está demostrado que el aumento de penas no es el método adecuado para acabar con la delincuencia, ni ayuda a mejorar la seguridad. El conflicto del PSOE con sus socios está garantizado, pero con unos más que otros.

La reforma del código penal que propone la iniciativa de Junts consiste, en esencia, en endurecer las penas por hurtos y por robos reiterados desde uno hasta tres años de prisión en los casos en que se produzca una reincidencia reiterada en al menos tres ocasiones. En el texto, además, se hace especial hincapié en el hurto de teléfonos móviles. Con esta reforma, Junts busca agilizar la ejecución de las penas y permitir también que los ayuntamientos actúen como acusación.

En el PSOE aseguran que son conscientes de que su postura en el Congreso, en la votación que se celebrará la semana del 9 al 13 de febrero, en el primer pleno con el que arranca el periodo de sesiones, les supondrá roces con sus socios de Sumar, Bildu y Podemos, pero admiten en privado que les ayudará «a engrasar las relaciones con Junts».

Una vez superado el trámite de la votación en el Pleno del Congreso, la reforma legal planteada por Junts, pero que cuenta con el apoyo de PP, Vox, PNV y, en un nuevo giro de guión, con la luz verde del PSOE, tendrá que ser remitida al Senado, para que, en su caso, la avale o, de enmendarla, tendría que volver de nuevo al Congreso.

Sin embargo, la previsión de las fuentes parlamentarias consultadas es que la reforma sea avalada por la Cámara Alta y que, con un poco de suerte, Junts pueda apuntarse su primer tanto o baza parlamentaria del periodo de sesiones en el presente mes de febrero. Hay quien, entre estas fuentes, subraya la «celeridad» con la que se ha aprobado «en una semanita nada más» los trabajos en Comisión de una iniciativa que llevaba más de un año durmiendo el sueño de los justos, por voluntad de la mayoría de la Mesa, es decir, de los representantes de PSOE y Sumar en este órgano.