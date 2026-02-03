La Seguridad Social confirma las malas noticias para los autónomos: están llegando cartas y vas a tener que pagar

La Seguridad Social ya está notificando a los trabajadores autónomos para informarles del resultado de la regularización de cotizaciones. Desde el Gobierno están enviando cartas a los trabajadores por cuenta propia para notificar si cotizaron correctamente o tienen cuotas a devolver correspondientes al ejercicio de 2024. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las notificaciones de la Seguridad Social a los trabajadores autónomos.

Los alrededor de 3,5 millones de trabajadores autónomos que hay en España recibirán en las próximas semanas una carta de la Seguridad Social para informarles sobre el resultado de la regularización, que determinará si cotizaron en el tramo correcto en el pasado 2024. Esto va de acuerdo con el nuevo modelo de cotización que está recogido en el Real Decreto-ley 13/2022 y que establece que los trabajadores por cuenta propia coticen en función de sus rendimientos netos anuales.

«Esta transformación responde a los principios de justicia contributiva, equidad progresiva y sostenibilidad, y pone fin a un sistema que suponía pensiones muy inferiores a las de los trabajadores asalariados», informa la Seguridad Social a través de sus canales oficiales, y la ministra Elma Saiz ya dejó claro en su día que «durante mucho tiempo, más del 80% de estos trabajadores cotizaban por la base mínima, lo que provocaba situaciones de injusticia y pensiones hasta un 37% inferiores a otros regímenes y con un porcentaje del 36% que precisa complemento a mínimos».

De esta manera, en el primer proceso de regularización que comenzó después de la campaña del IRPF de 2024, se revisaron las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos y se emitieron más de 4,2 millones de notificaciones. En este 2026, desde el mes de enero ya se ha comenzado a notificar por carta a los trabajadores autónomos, que serán informados durante estas semanas si han cotizado correctamente, si tienen que devolver cuotas o si les tienen que hacer un ingreso desde la Seguridad Social.

La notificación de la Seguridad Social a los autónomos

La página web especializada, Autónomos y Emprendedores, ha informado que la Seguridad Social ya está notificando a los autónomos a través de una carta si cotizaron correctamente o tienen cuotas que devolver en función de lo cotizado e ingresado en el año 2024. Según cita este medio, en esta carta a los autónomos se informa de que, con los datos de la renta, se ha procedido a la determinación de la base de cotización de 2024.

Así que, en función de esta base de cotización establecida, se determinará si estos trabajadores autónomos cotizaron de forma correcta en su día, si lo hicieron de menos, por lo que tendrían que devolver alguna cantidad, o si lo hicieron de más, teniendo que recibir unas cantidades de dinero. Los que tengan resultado «neutro» no tendrán que pagar ni recibirán ningún ingreso.

La Seguridad Social notificará a los autónomos por partes y la primera fase correspondió a los trabajadores por cuenta propia que cotizaron en el tramo correcto o bien tienen derecho a una devolución por haber cotizado más de lo que les correspondía según los ingresos. Este grupo de autónomos tendrá la opción de seguir cotizando por la base alta, algo que será más beneficioso de cara al futuro. Esta primera fase se ha desarrollado en el mes de enero y es la que se está notificando en la actualidad.

Será durante este mes de febrero cuando la Seguridad Social se encargue de los trabajadores autónomos que tengan que devolver dinero por no haber cotizado en el tramo correspondiente y también de los que no presentaron la declaración de la renta, que tendrán que abonar las cantidades correspondientes con intereses.