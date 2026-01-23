Los autónomos andaluces resisten y consolidan sus negocios: el 60% ya superan los 5 años de actividad

Seis de cada diez autónomos andaluces llevan más de cinco años al frente de su negocio. En el último año, este grupo ha crecido en más de 7.000 personas hasta alcanzar los 344.055 trabajadores por cuenta propia a diciembre de 2025, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía analizados por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Andalucía.

Junto a este avance, también aumenta el número de autónomos con una antigüedad de entre uno y tres años, con 2.954 más que el año anterior. En cambio, desciende en 1.565 el número de quienes llevan menos de un año de actividad, un dato que ATA interpreta como una señal de mayor estabilidad del colectivo.

«El descenso de autónomos con menos de un año de actividad no es negativo. Indica que muchos están superando la fase más vulnerable del emprendimiento y consolidando sus negocios», ha señalado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, quien destaca una «evolución muy positiva» del trabajo autónomo en la comunidad.

El perfil del autónomo también muestra cambios. En el último año han aumentado en más de 13.000 los autónomos societarios, mientras que los autónomos persona física han descendido en 2.780 respecto a diciembre de 2024. Así, el número total de autónomos societarios se sitúa en 172.642, frente a los 387.267 trabajadores por cuenta propia persona física.

Por figuras concretas, crecen casi en 10.000 los miembros de órganos de administración de sociedades mercantiles capitalistas y en 2.322 los socios de cooperativas o empresas colectivas. También suben los familiares de socios de sociedades mercantiles capitalistas (+1.180) y los colegiados en colegios profesionales (+618). En el lado opuesto, caen los familiares colaboradores de titular de explotación (-1.254) y los autónomos sin ninguna relación especial (-3.390).

En cuanto al empleo, ATA señala que aumentan en más de 9.500 los autónomos sin asalariados y que hay un ligero repunte (+30) entre quienes tienen cinco trabajadores. Sin embargo, desciende el número de autónomos con uno, dos o seis asalariados (-384, -146 y -50 personas, respectivamente).

Por edades, crece el número de autónomos mayores de 50 años, con 3.435 más, y también el de menores de 29 años, con un incremento de 1.374. En cambio, baja el colectivo de entre 40 y 49 años (-1.021). Por sexo, el número de mujeres autónomas aumenta en casi 5.000, hasta las 220.511, mientras que entre los hombres el crecimiento es de 4.259 personas.

Pese a la evolución positiva, Amor advierte de que el colectivo sigue trabajando en un entorno complicado. «El aumento de los costes laborales y energéticos, la elevada carga fiscal y una burocracia excesiva siguen lastrando el día a día de muchos negocios», ha lamentado. En este sentido, reclama políticas que aporten «seguridad, certidumbre y estímulos reales» para garantizar la viabilidad de los autónomos y favorecer el crecimiento de los negocios y la creación de empleo.

Cabe recordar que, por primera vez, Andalucía cerró el año con más autónomos (592.000) que parados (583.000).