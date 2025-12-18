La organización de autónomos ATA, presidida por Lorenzo Amor, vicepresidente también de CEOE, ha denunciado que la carga burocrática que soportan los más de 3,4 millones de autónomos en España supone 200 horas al año por trabajador y un coste económico de 10.000 millones de euros.

ATA denuncia que los datos son «contundentes» ya que reflejan que un trabajador por cuenta propia destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

«Esta dedicación no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo», resalta la organización de autónomos, que ha explicado que teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, esas 200 horas representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo.

«En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración», ha señalado la organización presidida por Lorenzo Amor, para luego añadir que el 90% de los autónomos subraya en el ‘Barómetro de ATA’ que las trabas burocráticas «han subido en el último año, lo que no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación».

De este modo, ATA destaca que las horas dedicadas a la burocracia por el total de los autónomos suponen tanto como el trabajo semanal (47 horas de media) de 278.000 autónomos. Por otra parte, la asociación ha indicado que esta situación se agrava para el casi millón de autónomos que tienen trabajadores a su cargo.

«Para ellos, el aumento de la carga administrativa es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes», ha informado la entidad. En esta línea, el máximo representante de ATA ha apuntado que «la burocracia está ahogando al colectivo».

«Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega», ha aseverado, haciendo hincapié en que la realidad es que cada día «hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo». Asimismo, Amor ha asegurado que «España no puede seguir a este ritmo».

«Se necesita un cambio radical porque la burocracia está ahogando y asfixiando a los autónomos», ha vuelto a incidir, enfatizando que «cada día dedican más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza». Así, el líder de la organización ha concluido que dicho contexto supone «menos conciliación, menos descanso y un mayor coste económico».

«No podemos permitir que la administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador», ha zanjado.