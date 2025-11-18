‘El cuco de cristal’: ¿dónde se rodó la serie de Netflix basada en el libro de Javier Castillo?

El mes de noviembre se presenta pisando fuerte en la plataforma de Netflix, de eso no cabe duda. A finales de mes, los suscriptores tendrán la oportunidad de ver la nueva y última temporada de Stranger Things. Una emisión muy esperada y con la que la plataforma cerrará un ciclo. Pero, mientras, ha querido sorprender a su público con el lanzamiento de una nueva ficción inspirada en una de las novelas de Javier Castillo. De esta manera, el pasado 14 de noviembre se presentó El cuco de cristal. Una producción que poco ha tardado en posicionarse como uno de los estrenos más vistos. ¡ALERTA SPOILERS!

La ficción narra la historia de Clara Merlo, una doctora residente de primer año que sufre un infarto. Esta situación pone en peligro su vida, por lo que recibe un trasplante de corazón. Pero, tiempo después, descubrirá que la joven que le donó el órgano tenía una vida con muchos misterios. Ante ello, la protagonista se propone investigar el caso. Un proceso que la lleva hasta un pueblo del norte de Extremadura donde están teniendo lugar desapariciones. Una historia absolutamente cautivadora que altera dos líneas temporales en su narrativa, el pasado y el presente.

La serie más vista del momento en Netflix España

El cuco de cristal se ha presentado en la plataforma de Netflix con un total de 6 capítulos. Una serie de entregas que presentan una duración que ronda entre los 45/57 minutos. De esta manera, la producción combina en su trama ingredientes como la intriga, el misterio y el thriller psicológico. Una apuesta muy interesante que se ha posicionado, actualmente, como la serie más vista en España.

Esta serie se basa en la novela homónima de Javier Castillo, autor que también escribió novelas como La chica de nieve y El juego del alma. De hecho, estos proyectos literarios alcanzaron tal magnitud de fama que también fueron representados en la pequeña pantalla en formato serie. Apuestas que también fueron realizadas por Netflix.

¿Dónde se rodó ‘El cuco de cristal’, la serie de Netflix?

El cuco de cristal que se ha grabado en España. Tal y como se ha comunicado, gran parte de la ficción se rodó en Béjar (Salamanca). Un lugar donde el equipo acudió para grabar en localizaciones como el Castañar, la Plaza de Toros y el instituto Ramón Olleros, entre otras zonas.

Asimismo, la provincia de Cáceres también tiene una gran importancia en esta serie. Pues, Hervás y otros municipios del Valle del Ambroz fueron los elegidos para aparecer en escena. Todo ello sumado a la Comunidad de Madrid, donde también se rodaron escenas. Además, cabe señalar, al final de cada episodio la plataforma ha añadido un mensaje en agradecimiento.

«Esta serie ha sido rodada en Hervás y otros municipios del Valle de Ambroz, en la provincia de Cáceres, afectados por los incendios del verano de 2025. Queremos mostrar nuestro apoyo a esta región y dar las gracias por la generosidad con la nos trató su comunidad durante el rodaje», indican.