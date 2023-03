Netflix y Javier Castillo firman la producción de ‘El juego del alma’ y ‘El cuco de cristal’

Javier Castillo está viviendo un auténtico sueño. El escritor malagueño, convertido en uno de los referentes de los thrillers literarios de nuestro país, acaba de firmar con Netflix la producción de El juego del alma y también de El cuco de cristal, su última novela.

Tras el éxito mundial de La Chica de Nieve, que llegó alcanzar el segundo puesto de las series más vistas de Netflix a nivel global, la plataforma ha anunciado que también producirá El juego del alma, la segunda parte de la historia de Miren. Por otro lado, El cuco de cristal también será llevado a la pantalla.

«Llevo unas semanas con unas ganas increíbles de poder contaros esto, celebrándolo a escondidas hasta que todo fuese oficial, y al fin puedo anunciar a viva voz que estaré trabajando junto a Netflix para adaptar dos más de mis historias y llevarlas de su mano a todo el planeta», escribió este martes Javier Castillo en sus redes sociales.

Llevo unas semanas con unas ganas increíbles de poder contaros esto, celebrándolo a escondidas hasta que todo fuese oficial, y al fin puedo anunciar a viva voz que estaré trabajando junto a @NetflixES para adaptar dos más de mis historias y llevarlas de su mano a todo el planeta.… pic.twitter.com/KgcmaT2OcD — Javier Castillo (@JavierCordura) March 28, 2023

Y añade: «Y para empezar por todo lo alto, porque sé que sin vosotros no hubiese sido posible, me hace especial ilusión anunciar que El juego del alma (la continuación de La chica de nieve) está en desarrollo para convertirse en una serie, para llevar a Miren aún más lejos de lo que ya lo ha hecho. Así que sí, SE CONFIRMA la segunda temporada de #LaChicadeNieve!»

«Pero esto no se queda sólo aquí, sino que… ¡El cuco de cristal será también llevado a la pantalla por Netflix. ¡Ya está! Ya lo he dicho. Qué auténtica locura. Quién me iba a decir que vería no una, sino tres de mis obras en pantalla, en 190 países y en más de 230 millones de hogares de todo el mundo». De esta forma, el malagueño anuncia su nuevo acuerdo con Netflix para llevar dos novelas más a la pantalla.

Javier Castillo termina su mensaje agradeciendo a sus seguidores el apoyo. «Veo esta foto y no me lo puedo creer. Y sé que estoy aquí por vosotros, por vuestro apoyo día tras día, por cada una de vuestras lecturas que llevan mis novelas cada vez más y más lejos. Gracias, de corazón. Este viaje acaba de comenzar y sois parte de él. Paso a paso. No hay atajos. Poco a poco. Palabra a palabra. Tengo un sueño. Y no os voy a contar cuál es, pero sigo andando hacia él».