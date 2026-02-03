Es oficial y hay fecha de apertura: el megacentro comercial con cine y terrazas que está a punto de abrir en Madrid

Madrid se prepara para vivir uno de los mayores hitos comerciales y urbanísticos de los últimos años. En 2027, dará la bienvenida a Valdebebas Shopping, un macrocomplejo con más de 360.000 metros cuadrados construidos y entre 250 y 280 locales que se convertirá en el mayor centro comercial de la capital y uno de los más grandes de España. Con una inversión cercana a los 500 millones de euros, el megacentro comercial promete convertirse en un espacio híbrido, donde la compra es sólo una parte de la experiencia.

Más allá del impacto comercial, el proyecto refuerza el papel de Valdebebas como uno de los principales desarrollos urbanos de la ciudad. El barrio, en plena expansión residencial y empresarial, es un enclave estratégico gracias a la proximidad a IFEMA y al aeropuerto. Esta semana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido el acto con el que concluían las obras del desarrollo urbano de Valdebebas, y ha destacado que «el resultado es un auténtico éxito en términos de espacio público, sostenibilidad y vivienda, pero también de usos y de llegada de las diferentes dotaciones y equipamientos».

Valdebebas Shopping, el nuevo megacentro comercial de Madrid

El macrocomplejo tendrá más de 360.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos grandes edificios conectados entre sí por una amplia plaza central al aire libre, concebida como el auténtico corazón del complejo. Este espacio abierto funcionará como zona de descanso, punto de encuentro y escenario para eventos, alejándose de la imagen puramente comercial de los centros tradicionales.

El prestigioso estudio Chapman Taylor ha sido el encargado del proyecto; su propuesta apuesta por líneas curvas, fachadas blancas, grandes lucernarios y abundante luz natural, además de galerías amplias, terrazas exteriores, jardineras y zonas verdes. El objetivo es que la visita no sea simplemente una compra rápida, sino que se convierta en una experiencia memorable.

Valdebebas Shopping tendrá entre 260 y 280 establecimientos con una oferta especialmente pensada para cubrir todos los segmentos: servicios, hogar, tecnología, moda, ocio y restauración. Una de las principales apuestas son unos cines Kinépolis de nueva generación.

«La tecnología 4DX te ofrece la experiencia cinematográfica más espectacular que existe. Combina los efectos sensoriales: viento, lluvia, ruido, nieve, niebla, los olores y la luz con el movimiento de las butacas para crear una experiencia inmersiva única. ¡Siente en la sala de cine todo lo que sucede en la película!»

«ScreenX te permite meterte dentro de la película. Proyección 270º, sonido inmersivo y pantalla envolvente que expande la imagen a las paredes laterales de la sala. ScreenX se activa en las escenas más espectaculares para llevarte al centro de la acción».

«Vive una experiencia extrasensorial única hasta el momento. Para ti, Kinépolis ha reunido en la misma sala el sonido envolvente Dolby Atmos y la perfección de la imagen láser».

La restauración será muy importante en el nuevo megacentro comercial de Madrid que abrirá sus puertas en 2027, con restaurantes y cafeterías con terrazas exteriores. Con esta propuesta, queda claro que los centros comerciales ya no compiten únicamente con otras superficies comerciales, sino también con el ocio y la restauración, ofreciendo experiencias para personas de todas las edades.

Aparcamiento y accesos

Valdebebas Shopping contará con hasta 6.400 plazas de aparcamiento, repartidas entre espacios subterráneos y en superficie. Sin embargo, el desarrollo del centro comercial deberá ir acompañado de mejoras en los accesos y en el transporte público para evitar que el aumento de tráfico colapse la zona en horas punta.

Motor de empleo

Según las estimaciones publicadas, el proyecto generará entre 5.400 y 6.000 empleos directos en tiendas, restauración, cines, seguridad, limpieza, mantenimiento y gestión. A estos se sumarán alrededor de 3.500 empleos indirectos, relacionados con logística, suministros, servicios externos y mantenimiento, lo que eleva la cifra total hasta más de 9.000 puestos de trabajo.

Obras en 2026 y apertura en 2027

Aunque todavía no existe una fecha oficial de inauguración, las previsiones apuntan a que Valdebebas Shopping abrirá sus puertas a lo largo de 2027. La apertura del complejo será, previsiblemente, uno de los grandes acontecimientos comerciales del próximo año.

El nacimiento de este megacentro comercial se produce en un contexto complejo para el sector en Madrid. Recientemente, Oasiz Madrid ha presentado un concurso de acreedores, lo que demuestra las dificultades que atraviesan algunos proyectos que no se han adaptado a las nuevas tendencias del mercado. Frente a ello, Valdebebas Shopping apuesta por un modelo completamente diferente, más cercano a un barrio o a una pequeña ciudad que a un simple recinto de tiendas.

De cumplirse las previsiones, se convertirá en un símbolo de la transformación del comercio físico en plena era digital. Su éxito dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a las nuevas formas de consumo y de integrarse en la ciudad. En un momento de grandes cambios en el sector, la capital apuesta por un macrocomplejo que quiere convertirse en un espacio de convivencia y ocio.