El motivo por el que Anthony Bridgerton no aparece en esta parte 1 de la Temporada 4 de ‘Los Bridgerton’

Los Bridgerton han regresado, y lo han hecho en todo su esplendor. La popular ficción de Netflix se ha convertido en una de las más vistas y exitosas de lo últimos años. Desde que llegó al catálogo de la plataforma de streaming, en el 2020, los suscriptores quedaron completamente cautivados ante la historia de esta gran familia. Un éxito arrollador que ya nos ha presentado cuatro temporadas y un spin off. De hecho, el pasado jueves, 29 de enero, los fans fueron testigos del regreso de la saga. Pues, la primera tanda de capítulos fue lanzada y, con ello, se desató el furor. Pero, ha habido un gran ausente: Anthony Bridgerton. ¡ALERTA SPOILERS!

Como bien sabe el público, cada temporada cuenta la historia de amor de un hermano Bridgerton. En esta cuarta temporada, Benedict es el gran protagonista. Y es que, aunque parezca imposible, el artista, romántico, amable y liberal joven caerá rendido ante los encantos de Sophie Beckett. La chica trabajaba como doncella para una de las familias más adineradas de la zona. Pero, por azares del destino, la vida le presentó a Benedict. Una primera parte de la historia que cuenta con una gran inspiración de La Cenicienta, pero que no ha dejado indiferente a nadie. Pues, esto no ha hecho sino comenzar.

¿Por qué no aparece Anthony Bridgerton en esta primera parte de la serie?

La primera parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton ha llegado de la mano de cuatro entregas. Cada capítulo, afortunadamente, ha superado la hora de duración. Un detalle que ha encantado al público. Pues, nunca es suficiente de esta apasionante historia. Eso sí, lo que tampoco ha pasado desapercibido ha sido la ausencia de Anthony Bridgerton y su mujer, Kate.

Recordemos, en la temporada anterior, el joven le propone a su esposa mudarse a la India para que su primer hijo nazca allí. De esta manera, el bebé tendría contacto con las raíces y la cultura de su madre. Por ello, y aunque en esta primera parte se les menciona, no aparecen. Sin embargo, en la vida real, el motivo que ha impulsado la ausencia de los actores es diferente. El equipo quería darles un poco de espacio.

«No están en la India para siempre. Fue un recurso de la trama», aseguró la showrunner Jess Brownell en una entrevista para Teen Vogue. «Creo que la ventaja de enviarlos a la India por un tiempo es que les deja la puerta abierta para regresar, si sus agendas lo permiten», agregó. «Es comprensible que, cuando alguno de nuestros actores principales haya entregado su vida por su temporada, en temporadas futuras, queramos apoyarlos por tener otros proyectos en marcha, y pedirles que regresen solo para estar en un segundo plano no es justo para ellos», señaló.

Jonathan Bailey, Anthony Bridgerton en la serie, se sincera: «Volveré y saludaré»

En el caso del actor que da vida a Anthony Bridgerton, Jonathan Bailey, ha vivido unos últimos años muy ajetreados a nivel laboral. Pues, ha sido uno de los protagonistas en Wicked I y Wicked II. Un largo proceso de grabación que le habría dificultado también su presencia plena en Los Bridgerton. Sin embargo, el británico ha dejado claro que la producción siempre formará parte de su corazón y no tiene planeado dejarla.

Anthony Bridgerton y Kate vuelven en la parte dos de la cuarta temporada, eso es un hecho. Y es que, el actor no ha querido perderse esta nueva trama. Por ello, ha dejado claro que él nunca será el que diga que no. «La serie cambia cada año, cada dos años. Qué cosa tan increíble de la que formar parte. Habrá mucho espacio para que entre gente nueva, y Luke y Yerin van a ser geniales. Así que siempre volveré y saludaré», comentó en Deadline. Sin lugar a duda, una vuelta que será recibida con los brazos abiertos.