Así es ahora la actriz que interpretaba a Aidita en la serie ‘Aída’

Fue en el año 2008 cuando los espectadores conocimos al personaje de Aidita, la hija en la ficción de Miren Ibarguren, que regresó al barrio de Esperanza Sur tras una complicada separación, que llevó a que su madre (interpretada por Carmen Machi) asumiese la culpa por un crimen y fuese a la cárcel por ella. Aquella inocente joven se llama Sanseverina Lazar y, desde que terminó la serie, desapareció de los medios y hasta de las redes sociales. Ahora, con el estreno de Aída y vuelta, podemos volver a verla para comprobar cómo ha crecido y ha decidido contar lo bueno y lo malo de aquella época en la que se convirtió en una estrella. Así es ahora.

Su papel terminó con ella misma volviendo a seguir los pasos de su abuela y su madre, dejando ahí el final abierto. Por su inocencia y su físico, admite en su recién estrenada cuenta de Instagram que sufrió mucho durante los años que la serie estuvo en emisión: «Me hicieron mucho bullying por el papel que interpretaba», confiesa durante un vídeo en el que aparece junto a un maquillador.

Desde que finalizó la serie, Sanseverina se ha centrado en sus estudios y en intentar volver a su vida normal, como una adolescente más, para intentar dejar atrás los malos ratos que le provocaron sus compañeros de clase por las burlas. «Me quería curar y estar bien de la cabeza para poder volver (…), y ahora que estoy mucho mejor, pues he decidido volver», de ahí que haya decidido reaparecer en Aída y vuelta, además de retomar las redes sociales.

En estos años ha estado estudiando Estética, un mundo en el que sigue formándose y en el que espera poder trabajar, pero no descarta volver a la actuación, ahora que ya es más mayor y sabe cómo superar las críticas: «Yo me lo estaba pensando hace ya mucho tiempo (…), y como lo que me gusta es esto, pues he dicho: vuelvo», así ha confesado que tenía el gusanillo de la interpretación otra vez en el cuerpo.

Su regreso al plató de ‘Aída’ gracias a ‘Aída y vuelta’

Aunque los decorados, como es normal, se eliminaron de las instalaciones de Globomedia (donde también se emiten programas como El intermedio, Zapeando y el mítico Sé lo que hicisteis, en el pasado), todo ha vuelto a gracias a esta película. Por eso, la actriz que daba vida a Aidita ha podido regresar al mítico Bar Reynols, a la plaza de su barrio o la tiene de Chema.

«Después de 11 años volví a los platós donde pasé gran parte de mi niñez. Volví a encontrarme con mi segunda familia y reviví momentos que fueron muy bonitos y significaron mucho, ya que Aída marcó un antes y un después en mi vida», así compartía una foto en los decorados.

«Agradecida millones de veces por poder haber formado parte de este gran proyecto que, tras 11 años, ha vuelto a las grandes pantallas para llenarlas de alegría, risas y momentos felices. Gracias nuevamente a todas las personas que han hecho esto posible», dice en su cuenta de Instagram.