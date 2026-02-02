Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey: horario y dónde ver todos los partidos en directo por TV

La Copa del Rey llega a uno de sus momentos más decisivos. La ronda de cuartos de final se presenta por todo lo alto con cuatro partidazos en los que los ocho equipos que siguen vivos lucharán por sacar un billete para las semifinales, fase en la que ya se jugará a ida y vuelta. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todos los partidos de esta ronda en la que juegan equipos como el Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club…

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey

A principios de temporada la Real Federación Española de Fútbol sacó el calendario del deporte rey en nuestro país y fijó la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey para este mes de febrero. Esta fase tan decisiva de esta competición del K.O. se iba a disputar desde el martes 3 de febrero hasta el jueves 5, lo que hubo que esperar al último sorteo celebrado para conocer exactamente cuáles eran los cruces y las fechas y horarios finales en los que se jugarían dichos encuentros.

Fecha y horario de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey quiso que se produjeran cuatro eliminatorias apasionantes. Por ejemplo, el Albacete es el único equipo que queda vivo de segunda división y, tras cargarse al Real Madrid, ahora tendrá que recibir al Barcelona en el Carlos Belmonte. El Atlético de Madrid, otro favorito a llevarse el título, tiene que visitar La Cartuja para verse las caras con el Real Betis.

Por otro lado, habrá un pedazo de clásico del fútbol español con el duelo que protagonizarán el Valencia y el Athletic Club en Mestalla, mientras que el Deportivo Alavés – Real Sociedad no se queda atrás y seguro que habrá de todo en Mendizorroza. Estos cuartos de final de la Copa del Rey son la última ronda en la que todo se decidirá a partido único, por lo que ninguno de los ocho equipos que siguen vivo tienen margen de error.

Albacete Balompié – Barcelona. Martes 3 de febrero a las 21:00 horas en el Carlos Belmonte.

Deportivo Alavés – Real Sociedad. Miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas en Mendizorroza.

Valencia – Athletic Club. Miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas en Mestalla.

Real Betis – Atlético de Madrid. Jueves 5 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver por TV los cuartos de final de la Copa del Rey

Tenemos que tener en cuenta que RTVE y Movistar+ son los medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para retransmitir en directo por televisión los partidos de la Copa del Rey y han tenido que repartirse los choques. En estos cuartos de final se podrá ver gratis en abierto un choque gracias al ente público, mientras que los otros tres encuentros se podrán ver por TV mediante el operador de pago al que habrá que estar suscrito.

Estos duelos de cuartos de final de la Copa del Rey también se podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de RTVE Play o Movistar+, por lo que todo el que lo desee puede descargárselas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También se debe tener en cuenta que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta fase del torneo del K.O. Narraremos en directo el Albacete – Barcelona, pero también compartiremos todas las crónicas y las reacciones importantes que puedan llegar desde los diferentes campos españoles.

Albacete Balompié – Barcelona. Martes 3 de febrero a las 21:00 horas. La1.

Deportivo Alavés – Real Sociedad. Miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas. Movistar+.

Valencia – Athletic Club. Miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas. Movistar+.

Real Betis – Atlético de Madrid. Jueves 5 de febrero a las 21:00 horas. Movistar+.

Cuándo es el sorteo de semifinales de la Copa del Rey

La RFEF volverá a celebrar un último evento en forma de sorteo este viernes 6 de febrero en La Ciudad del Fútbol de las Rozas, el cuartel general del organismo. Ese día el salón Luis Aragonés acogerá a partir de las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias, el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y también de la Copa de la Reina, ya que hay que recordar que en el torneo femenino hay un Clásico en cuartos.

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa del Rey

Como ya hemos mencionado anteriormente, la RFEF publicó el calendario de todas sus competiciones y estableció que la ida de las semifinales de la Copa del Rey se jugasen entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, mientras que habrá que esperar varias semanas para conocer el desenlace final. Y es que la vuelta se celebrarán entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, fechas en las que se decidirán qué dos clubes jugarán la gran final del campeonato en el Estadio de La Cartuja.