El dinero que tienes ahorrado en el banco podría no estar seguro: el Banco de España lo explica y lo deja claro

En la era de las estafas virtuales y la incertidumbre financiera a nivel mundial, es lógico que muchos ciudadanos se puedan preocupar por el dinero que tienen ahorrado en el banco y más si estamos hablando de grandes cantidades. El Banco de España en los últimos años viene dejando claro que el dinero de los españoles está más que seguro en caso de que no se superen los 100.000 euros en la cuenta. El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito se encarga de cubrir esta cantidad en caso de colapso del sistema, algo que a día de hoy parece inviable.

¿Está seguro nuestro dinero? Los Fondos de Garantía. Así rezaba el titular de la noticia publicada en el blog del Banco de España en el 2019, un texto en el que se respondía a las preocupaciones de los ciudadanos por el futuro de su dinero. En un país con la salud financiera de España es inviable un colapso bancario, pero en caso de que pudiera ocurrir, hay que dejar claro que los ahorros de hasta 100.000 euros están asegurados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Así que fin del problema.

Banco de España y el dinero seguro

«Una vez que entregamos nuestro dinero a un banco, si este quebrara, estaríamos protegidos y recuperaríamos nuestro dinero hasta cierto límite», comienza diciendo el Banco de España, que también deja claro que «si tenemos una cuenta corriente, una libreta de ahorros o un depósito a plazo, nuestro dinero está garantizado hasta 100.000 euros por cada titular y cada entidad».

Así que, en caso de un tsunami mundial que hiciera colapsar hasta las entidades financieras más fuertes del mundo, cada persona tendría asegurado su dinero hasta los 100.000 euros y, en caso de superar estas cantidades, en un principio no se podría devolver. Es necesario dejar claro que esto es muy difícil que ocurra. A día de hoy, los bancos españoles cubren incluso hasta el dinero perdido por las personas que han sido víctimas de una estafa bancaria mediante técnicas de phishing o skimming, que tan de moda están en los últimos años. Sólo en caso de negligencia grave la víctima no se procederá a devolver el dinero. Esto lo recoge el Art. 36 del Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de Servicios de Pago (LSP), que deja claro que una operación será autorizada siempre y cuando el usuario haya dado luz verde para finalizar la operación.

Así funciona el Fondo de Garantía de Depósitos

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito es un fondo financiado por los bancos y cajas de ahorro que tiene como objetivo cubrir las pérdidas de los ahorradores en caso de una insolvencia de alguna entidad financiera. «El FGD tiene como función garantizar los depósitos en entidades de crédito, tanto en dinero como en valores, contribuyendo con ello a la estabilidad del sistema financiero a través de la confianza de los depositantes», reza esta entidad a través de su página web oficial.

«El FGD cubre todos los depósitos dinerarios en los que se garantiza la devolución del 100% de su capital, como, por ejemplo, cuentas corrientes, cuentas o libretas de ahorro, depósitos de ahorro, depósitos a la vista o de plazo fijo, imposiciones a plazo, entre otros», dice el Banco de España sobre este fondo de seguridad que también «garantiza la no devolución de las acciones, participaciones en fondos de inversión u otros valores financieros depositados en España o en cualquier otro país del mundo a través de una entidad adherida al FGD».

El FGD también puede llegar a cubrir el 100% de los importes cuando vengan de ingresos efectuados en los últimos tres meses procedentes de la venta de un inmueble o pagos puntuales por circunstancias personales del depositante como un matrimonio, divorcio o jubilación. También cubrirá el «cobro de prestaciones de seguros o de indemnizaciones por perjuicios consecuencia de un delito o un error judicial». De esta forma, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito cubrirá hasta los 100.000 euros por depositante y entidad. Así que tienes que tener claro que, en caso de colapso del sistema bancario, este fondo te cubrirá hasta esta cantidad. En caso contrario, tu dinero podría correr peligro en caso de un colapso total del sistema.