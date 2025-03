Es oficial: el día exacto en el que vas a cobrar la pensión de marzo según tu banco

En marzo, como cada mes, los pensionistas esperan el pago de su pensión. A pesar de que la Seguridad Social fija como fecha estándar el 25 de cada mes para el abono de las pensiones, las entidades bancarias tienen la potestad de adelantar o retrasar esta fecha dependiendo de su política interna. En el caso de marzo de 2025, el calendario de pagos será algo más estable, ya que el 24 y 25 caen en lunes y martes, respectivamente, por lo que muchos bancos respetarán esta fecha sin hacer grandes cambios.

Cabe señalar que el 2025 ha traído consigo una subida en las pensiones en España. Este aumento, que es del 2,8% respecto al 2024, está vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual, una medida utilizada por el Gobierno para ajustar las pensiones a la inflación. Esta subida se aplica a todas las pensiones contributivas, lo que incluye pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

Pago de la pensión en marzo

Bankinter y Caja de Ingenieros, han adelantado el pago de la pensión al 21 de marzo. Mientras, otros bancos, como CaixaBank, Santander y Unicaja, realizarán los pagos el 24 de marzo, mientras que la mayoría de los bancos, como BBVA, Ibercaja, Banco Sabadell, Kutxabank, ING, Abanca y Cajamar, abonarán las pensiones el 25 de marzo.

Viernes, 21 de marzo : Bankinter, Caja de Ingenieros.

: Bankinter, Caja de Ingenieros. Lunes, 24 de marzo : CaixaBank, Santander, Unicaja.

: CaixaBank, Santander, Unicaja. Martes, 25 de marzo: BBVA, Ibercaja, Banco Sabadell, Kutxabank, ING, Abanca, Cajamar.

Cuantías

En 2025, las pensiones mínimas contributivas de jubilación se establecen según las circunstancias del pensionista. Para aquellos mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, la pensión mínima será de 12.241,60 euros al año, mientras que aquellos con cónyuge a cargo recibirán 15.786,40 euros anuales. Si el jubilado es menor de 65 años, la pensión mínima será de 11.452 euros anuales sin cónyuge a cargo y 15.786,40 euros si tiene cónyuge a su cargo. En el caso de tener un cónyuge no a cargo, las cuantías se reducen ligeramente, siendo 11.620 euros para los mayores de 65 años y 10.824,80 euros para los menores de 65 años.

Si el titular de la pensión sufre de gran invalidez, la cuantía de su pensión aumenta considerablemente. Para los titulares con 65 años o más, la pensión mínima en este caso asciende a 23.678,20 euros al año si tiene cónyuge a cargo y 18.362,40 euros si no lo tiene. Si el titular es menor de 65 años, la pensión será de 15.786,40 euros si no tiene cónyuge a cargo, y 17.430 euros si está casado.

Para las pensiones por incapacidad permanente, la cuantía también varía según la edad, la condición del pensionista y si tiene o no cónyuge a cargo. En el caso de la gran invalidez, la pensión mínima es de 23.678,20 euros anuales con cónyuge a cargo, 18.362,40 euros sin cónyuge y 17.430 euros si el cónyuge no está a cargo. Para una incapacidad absoluta, la pensión mínima se establece en 15.786,40 euros si tiene cónyuge a cargo, 12.241,60 euros sin cónyuge a cargo y 11.620 euros si el cónyuge no está a cargo.

Si el titular tiene una incapacidad total, dependiendo de la edad, la pensión será de 15.786,40 euros para quienes tienen entre 60 y 64 años, 12.241,60 euros para aquellos que superan los 65 años, y 11.620 euros si el cónyuge no está a cargo. En el caso de una incapacidad derivada de una enfermedad común y menor de 60 años, la pensión mínima es de 9.024,40 euros anuales, tanto con cónyuge a cargo como sin, y 8.947,40 euros si el cónyuge no está a cargo.

En cuanto a las pensiones mínimas de viudedad, la cuantía se ajusta según la edad del titular. Para los pensionistas con cargas familiares, la pensión mínima será de 15.786,40 euros al año. Los viudos de 65 años o más recibirán 12.241,60 euros al año, mientras que los de entre 60 y 64 años cobrarán 11.452 euros anuales. En el caso de los viudos menores de 60 años, la pensión mínima se establece en 9.275 euros al año.

Además, las pensiones por orfandad también tienen cuantías mínimas definidas. Para un beneficiario de orfandad, la pensión mínima será de 3.745 euros al año. Si el beneficiario es menor de 18 años con una discapacidad superior al 65%, la pensión se incrementa a 7.361,20 euros. En caso de orfandad absoluta, la pensión mínima anual se incrementará en 8.752,80 euros, distribuidos entre los beneficiarios.

Si existen varios beneficiarios de la pensión de orfandad, la cuantía total de 18.733,70 euros se reparte entre ellos. Además, la pensión de favor de familiares tiene un mínimo de 3.745 euros por beneficiario. En el caso de que no haya viudo ni huérfano, si el beneficiario tiene 65 años o más, recibirá 9.044 euros anuales. Para un beneficiario menor de 65 años, la cuantía será de 8.523,20 euros. Cuando hay varios beneficiarios, el importe asignado a cada uno de ellos se incrementará con el prorrateo de 5.530 euros al año entre el número de beneficiarios.

En conclusión, la fecha de cobro de las pensión en marzo de 2025 es importante para todos los pensionistas, y las fechas pueden variar dependiendo del banco en el que se tenga la cuenta.