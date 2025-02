La industria del entretenimiento vuelve a llorar la pérdida de una de sus estrellas. Hace tan solo unas semanas, los fans de las producciones coreanas fueron testigos del fallecimiento de una de las actrices de El Juego del Calamar, Lee Joo-Sil, ahora lo han vuelto a hacer con una joven promesa. Pues, tal y como se ha comunicado durante las últimas horas, la actriz Kim Sae-ron ha sido encontrada muerta en su casa de Seongsu-dong. Una terrible noticia que ha causado una auténtica conmoción entre sus seguidores, quiénes no dan crédito a lo sucedido.

Kim Sae-ron tenía 24 años y contaba con una carrera profesional muy prometedora. Comenzó en el mundo de la actuación cuando tan solo tenía 9 años. Desde entonces, se la ha podido ver en producciones como Brand New Life, The Man From Nowhere, en k-dramas como A Girl At My Door, Secret Healer o Love Playlist. Pero, fue la serie Perros de caza la que impulsó notoriamente su fama. De hecho, llegó a trabajar como presentadora junto a Jungkook. Y es que ambas estrellas presentaron, en 2016, el programa adolescente Music Core.

Fue un amigo suyo quien dio la voz de alarma a las autoridades debido a que la actriz no había acudido a una cita que tenían. Ante ello, la policía se trasladó rápidamente hasta el domicilio de la actriz, pero fue allí cuando se encontraron el cuerpo sin vida de la artista. Un triste desenlace por el que ya no pudieron hacer nada para ayudarla.

«No hemos encontrado ningún indicio de delito por el momento, pero estamos investigando las circunstancias de la muerte», ha explicado un portavoz policial al medio Korea Times. Un inesperado suceso que ha dejado a todo el país impactado, especialmente, a los familiares y seres queridos de la actriz.

La polémica que afectó su carrera profesional

Cabe señalar que, según recuerdan varios medios de comunicación del país, la carrera de Kim Sae-ron pasó un pequeño bache hace tan solo tres años. Al parecer, fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol después de estrellar su coche contra un transformador eléctrico.

El accidente provocó cortos eléctricos en casas y comercios de la zona. Debido a este incidente, la actriz fue sancionada con una multa de 13.000 euros. Pero, lo peor le llegó a nivel laboral. Pues, debido al régimen tan estricto que impera en el país asiático, su carrera profesional se vio fuertemente perjudicada.

Las producciones dejaron de contactar con ella para ficharla en un nuevo proyecto. No fue hasta dos años después que comenzó a revivir en la industria y obtuvo un papel en una ficción. Su último trabajo ha sido Guitar Man, un proyecto que, sin saberlo, ha terminado siendo su producción póstuma. Descanse en paz.