Muere Johanna Pérez, reconocida culturista e influencer, a los 35 años

El mundo de las redes sociales está de luto. El pasado martes 29 de octubre se confirmó la durísima y dolorosa pérdida de Johanna Pérez, reconocida influencer, a los 35 años. La panameña no solamente era creadora de contenido en redes sociales, sino que también era culturista, dietista, nutricionista y hasta entrenadora personal. A través de un comunicado compartido en el perfil de Instagram de Johanna, y sin dar detalles de la causa de la muerte, la familia ha confirmado la noticia: «El 23 de octubre, nuestra querida Johanna encontró la paz eterna. Su bondad y alegría viven en nuestros corazones. Únete a nosotros en una misa para honrar su hermosa alma este 28 de octubre», se puede leer en la publicación. Además, hacen una petición: «Ven con ropa de color, como símbolo de su vibrante espíritu», adjuntando la dirección Santuario Nacional del Corazón de María, donde se oficiará la misa en cuestión. Una noticia que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

Entre ellos sus seguidores que, en esta misma publicación en Instagram, han mostrado su desconcierto ante esta trágica noticia: «Todos sus seguidores y los que la conocimos nos preguntamos qué pasó», «No es por ser morboso pero si me gustaría saber de qué murió porque yo la seguía x sus consejos de nutrición y se veía muy sana y joven» o «Que tiene de malo preguntar de que murió? Ella era una persona que exponía su vida y es lógico que sus seguidores quieran saber no entiendo cuál es la razón de ocultar», son algunos de los comentarios que se pueden leer. Pero hay otros tantos que también han querido expresar su dolor tras el fallecimiento de Johanna Pérez. Entre ellos, los siguientes: «Voy a extrañar esa sonrisa y energía que tenías para motivar», «Eres y serás luz eterna siempre me duele mucho esto» o «Aún no puedo creerlo, te honraremos a colores con alegría como te mereces».

Lo cierto es que esta muerte ha causado mucho más impacto por el hecho de que, el pasado 14 de octubre, Johanna Pérez cumplió 35 cumpleaños y hace tan solo unos días lo celebró rodeada de sus seres queridos. Ella misma compartió una publicación, mostrándose agradecida a la vida por haber disfrutado de un día tan especial: «Feliz domingo, cierro mi semana dando GRACIAS y dejo un resumen de mi semana de cumple 35! gracias, gracias, gracias por hacerlo tan especial , gracias por estar, gracias a los que se disfrazaron, gracias por cada mention, cada historia, cada mensaje y por tantas buenas vibras y buenos deseos, que se les multipliquen 10 veces».

No es ningún secreto que la culturista era una de las influencers más conocidas de Panamá. En sus redes sociales llegó a acumular nada más y nada menos que 50.000 seguidores. Si hay algo por lo que se caracterizaba, más allá de su angelical sonrisa, era por los diversos consejos de nutrición que compartía entre sus seguidores.

Pero no solamente eso, sino que también mostraba diversas rutinas de ejercicio. Todo ello mientras incidía en la importancia de llevar un estilo de vida fitness pero, sobre todo, combinarlo con una dieta equilibrada. A pesar de todo, en lo profesional, no solamente ha destacado en las redes sociales sino que ha marcado un antes y un después en la historia del fitness.

¿El motivo? Se convirtió en una de las primeras mujeres de Panamá en competir en fisioculturismo en 2015. Lejos de que todo quede ahí, en 2018, se convirtió en la ganadora de la Categoría Bikini en el Mr Olympia Amateur que se celebró en Colombia. Sea como sea, lo cierto es que en sus 35 años de vida consiguió cosechar muchos récords, cumplir muchos sueños pero, sobre todo, fue muy feliz junto a los suyos. Descanse en paz.