Montoya rompe su silencio y anuncia su retirada: «Se transformó en pesadilla»

En estos últimos meses, Montoya se ha convertido en uno de los rostros de Telecinco que más ha dado de qué hablar. Durante su participación en la octava edición de La isla de las tentaciones junto a Anita Williams, la que era su pareja, se convirtió en el gran protagonista. Y siendo honestos, no es para menos. Su forma tan peculiar de vivir la experiencia hizo posible que, en más de una ocasión, se hiciera viral. Hasta tal punto que su carrera por la playa para colarse en la villa en la que se encontraba la catalana dio la vuelta al mundo. Pero no todo quedó ahí, ya que a Montoya se le brindó una de las grandes oportunidades de su vida. ¿A qué nos referimos, exactamente? A su participación en Supervivientes 2025. A pesar de entrar con Anita, a priori supieron salvar las diferencias y convertirse en grandes aliados.

Pero todo acabó cuando ambos, como finalistas, pusieron punto y final a su aventura en Honduras. De hecho, la propia Anita Williams confirmó que el de Utreta la bloqueó y no tenía forma de contactar con él. Durante todo este tiempo, lo poco que se ha sabido de él ha sido por Carmen Alcayde, que acudió a De Viernes para tener un tenso enfrentamiento con Anita por lo sucedido entre ellas y con Montoya en Honduras. Pero nada más. Después de todo, a través de su perfil oficial de Instagram, el cantante ha querido romper su silencio a través de un comunicado con el que ha confirmado su intención de alejarse de los medios y de las redes sociales por un tiempo. «A mis queridos flamenc@s. Quiero agradecer de todo corazón el respeto y el cariño que me estás haciendo llegar», comienza diciendo Montoya en el comunicado que ha compartido.

«He tenido que decir basta, basta a una situación en la que me he ido sumergiendo sin darme cuenta, movido siempre por el amor y los sentimientos para agradecer todo el cariño. Pero no todo vale en esta vida, mis flamenc@s. Pensaba que podía pero las situaciones vividas en los últimos tiempos me han colapsado», reconoció.

Acto seguido, ha ido más allá: «No soy un robot, soy una persona. Una persona que se enamoró, una persona que sufrió y cayó dentro de una maquinaria forzada en la que llegué a perder mi voluntad, mi fuerza, mi alegría. No pretendo gustar a todo el mundo, ni ser el centro de un circo, ni mucho menos ganar un premio, pero no todo vale».

Por si fuera poco, el de Utrera ha querido explicar cómo se estaba sintiendo: «La ilusión se transformó en pesadilla, de esas que te atrapan aún despierto y sabes que el monstruo te sigue persiguiendo. El monstruo de la mentira, de no dar crédito a lo que está pasando a tu alrededor y de aquellos en quien creías confiar están utilizando el momento de tu más profunda vulnerabilidad esperando a darte la estocada final para rematar la faena. Sin escrúpulos».

De esta forma, el andaluz ha aprovechado para dejar algo muy claro: «Jamás me alegré del mal ajeno y siempre he intentado proteger a quienes quiero, pero es imposible curar abriéndote en canal en un contexto en el que todo vale y tu exposición da lugar a que sigan hiriéndote cada vez más profundo, con argumentos inventados y manipulados con el fin de que el show continúe».

Así pues, el finalista de Supervivientes 2025 ha querido hacer hincapié en lo siguiente: «No todo vale y llega el momento en el que la cabeza dice que hasta aquí. No somos robots, somos personas y hay unos límites. Si algo me llevo de este tiempo ha sido el saber que no siempre se puede ganar a costa de complacer».

Lejos de que todo quede ahí, Montoya no dudó en dirigirse a sus seguidores: «Pido perdón por no estar bien y a la altura quizás de muchos de vosotr@s. Lo siento, repito, no soy un robot y no tengo la culpa de todo lo que he vivido en estos meses. Consciente de todo, a día de hoy, he dicho ¡basta!».

Tras confirmar este parón, el joven ha asegurado lo siguiente:»La salud mental no es un juego y gracias a tener un entorno sano que me ha puesto en manos de grandes profesionales. Estamos en ese camino para volver a seguir siendo feliz, porque es lo que llevo buscando desde hace mucho. Gracias flamenc@s, estoy deseando devolveros mi cariño y compartir mi felicidad con todos vosotros muy pronto. ¡Os quiero mucho!». ¡Esperemos que se recupere pronto!