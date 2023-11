Mireya Bravo habla claro tras su paso por ‘OT 2017’: «Estaba deseando quitarme el contrato»

El regreso de OT 2023 -ahora en Prime Video- ha vuelto a poner a muchos de los ex concursantes de actualidad tras tiempo lejos de los focos. Una de ellas es Mireya Bravo, participante de la edición de 2017, que ha confesado los problemas que tuvo tras salir de la academia para comenzar su carrera musical.

La cantante fue la séptima eliminada de la edición después de impresionar a todo el público y jurado, aunque su rival fue Luis Cepeda, que contaba con una enorme cantidad de fans. Aunque todo hacía pensar que la malagueña tenía un gran potencial como cantante de pop y flamenco, las cosas salieron realmente mal.

Canciones como Corazón vendío sorprendieron mucho porque no se acercaban al estilo que se esperaba de ella, pero todo parecía ir genial. Pese a que logró sacar un primer álbum, titulado Mi reflejo, durante años ha estado desaparecida por completo del mercado musical, siendo en 2023 su año de regreso.

Su última aparición ha sido en el podcast Querido Hater, presentado por Malbert, uno de los influencers que más fama ganaron comentado aquella edición de Operación Triunfo. Preguntaba por si se sintió perjudicada a nivel de oportunidades respecto a otros compañeros, Mireya contesta un rotundo «sí».

Pese a que todos tuvieron opción a sacar un single tras su participación en el concurso -y ella incluso un disco- la realidad es que no tuvo ningún tipo de decisión en su música. «Hay una cosa que tú no sabes. El disco iba a ser flamenco», ha desvelado ante el atónito presentador, que se preguntaba por qué terminó siendo de un estilo pop que para nada era actual en ese momento.

Pero ahí no acabaron las cosas que no gustaron a la ex triunfita, ya que admite que «había cosas que no me cuadraban» después de que la venta de entradas a sus conciertos no fuera bien, pero su disco fuese número uno durante varias semanas seguidas.

Esta situación le hizo caer en una depresión que le hizo parar durante dos años, en los que otras compañeras como Lola Indigo, Ana Guerra, Aitana Ocaña o Amaia comenzaron a despuntar. Ante el parón de su carrera, la única respuesta que recibía era desgarradora: «¿Qué hacemos si la gente no te quiere?».

Según Mireya Bravo, la única opción que le daban era la de pagar la cláusula que le unía a su compañía discográfica durante dos años. «Yo estaba deseando quitarme el contrato. Yo estaba en depresión. Me alejé de las redes, me alejé de mí misma… yo no salía de mi habitación».

Ese tiempo ya ha pasado y la andaluza está luchando por volver a arrancar, por eso se presentó al Benidorm Fest 2024 con una canción titulada Indestructible. Aunque finalmente no fue seleccionada, -aquí te contamos los artistas que participarán en el festival- el tema saldrá a la luz el próximo 1 de diciembre.