‘OT 2023’: cómo ver el canal 24 horas en directo desde la Academia (y no en Prime Video)

Los 16 «triunfitos» de OT 2023 ya han comenzado su vida en la academia del programa. El pasado lunes 20 de noviembre, en la gala 0, se cerró la lista definitiva de los concursantes que competirán por el premio. A través de Prime Video de Amazon, cada lunes, se podrán ver las galas de la nueva edición del programa. Sin embargo, la experiencia de Operación Triunfo no termina ahí.

Los seguidores más fieles del programa podrán seguir a sus concursantes favoritos a cada paso que den dentro de la academia en todo momento en el directo 24 horas en el canal oficial de Operación Triunfo de YouTube o en Twitch. Este canal es completamente gratuito y abierto para todo el mundo. Además, los seguidores del directo podrán interactuar entre ellos en la sección de comentarios.

Gracias a este espacio, los fans seguirán las clases, el reparto de temas de cada semana, los ensayos y cada movimiento que hacen los concursantes desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero, además, a través de este formato se podrá ver el magazine diario dirigido por Xuso Jones, OT al día, de martes a sábado a las 22:00 horas, y las posgalas, de la mano de Masi Rodríguez, todos los lunes a las 23:30 horas, justo al finalizar las galas.

De lunes a domingo, este canal estará abierto de forma ininterrumpida, retransmitiendo desde la academia del concurso para todo aquel que quiera verlo. Los participantes del OT 2023 estarán bajo los focos constantemente durante los próximos tres meses hasta que uno de ellos sea nombrado ganador de esta nueva edición del concurso.

Name a better good night ✨ NO EXISTE. 😌 ¡Gracias a todos por la GRAN acogida del Canal 24h durante el primer día💙! Mañana MÁS y MEJOR 👉🏻 https://t.co/F1Wd8QVvXw #OTDirecto22N pic.twitter.com/pXkUTakwl3

— Operación Triunfo (@OT_Oficial) November 21, 2023