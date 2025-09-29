La metedura de pata de Sonia Monroy por la que Sandra Barneda le ha dado un toque de atención

La pasada noche del 28 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes All Stars. Mediante la emisión de Conexión Honduras, los espectadores tuvieron la oportunidad de ser conocedores de todo lo acontecido en los Cayos Cochinos durante las últimas horas, que no ha sido poco. Un encuentro televisivo donde se pudo ver cómo una tormenta eléctrica puso en jaque la emisión del programa, la realización de una nueva Noria infernal y del primer Puente de la concordia. Un tenso cara a cara que fue protagonizado por Adara Molinero y Sonia Monroy. Y es que, las supervivientes han dejado claro que no simpatizan nada con la otra.

Desde que comenzó la aventura en Honduras, Sonia Monroy y Adara Molinero han sido dos de las concursantes que más disputas han tenido. Por ello, la organización ha querido reunirlas para que abordasen todos sus desencuentros. Y es que, uno de sus encontronazos tuvo lugar después de que la influencer llamase a la actriz mitómana. «¿Por qué me llamaste mitómana? Eso no significa. Significa que tienes mitos o admiras a alguien», dijo Monroy. Fue entonces cuando Molinero enumeró los motivos por los que la considera una «mentirosa compulsiva».

La actriz, ante los ataques de Adara Molinero, fue tajante y la tachó de inculta. Pues, indicaba que la palabra con la que la definía su compañera de edición no significaba lo que ella quería decir. «Me estás insultando con algo que no sabes lo que significa. Te estoy ayudando. ‘Mitómana’, para Adara, significa mentirosa. Ella cambia el diccionario español», señaló Sonia Monroy.

Las palabras de la concursante fueron escuchadas por Sandra Barneda, que se encontraba dirigiendo el programa desde el plató de Madrid. Por ello, se vio en la obligación de tomar cartas en el asunto y sacar a la actriz de su error. «Según la RAE, porque veo que tenéis diferencias o discordancia con la palabra ‘mitómana’. La segunda acepción es: tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciéndola, la realidad de lo que se dice. Con lo cual, también significa lo que está diciendo Adara», le explicó la comunicadora.

Sandra Barneda, contundente con Sonia Monroy en ‘Supervivientes All Stars’

A través de esta pequeña aclaración, la presentadora le hizo saber a Sonia Monroy que Adara sí estaba empleando bien la palabra «mitómana». Ante ello, la actriz no tuvo más remedio que agachar la cabeza y confesar que no sabía que esa palabra tenía ese significado. Aunque, seguía defendiendo su punto: el de admirar o mitificar. Pues, son otros de los significados de la palabra, según la RAE.

Ante ello, Sandra Barneda se mostró contundente con Monroy y le intentó explicar la situación. «Las palabras tienen diferentes significados. En el contexto en el que lo está diciendo Adara, es correcto», zanjó. Una resolución que Adara Molinero agradeció, pues su compañera no paraba de reírse al indicar que estaba empleando mal la palabra.