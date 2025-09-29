‘Supervivientes All Stars’ hace historia: cortes de luz y evacuación de emergencia en directo

Un domingo más, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. El popular formato de supervivencia ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial a su segunda edición y lo ha hecho de la mano de nuevas celebridades. Un regreso a los Cayos Cochinos donde los participantes están teniendo la oportunidad de comprobar que la experiencia es más arrolladora que la anterior. Pero, en esta ocasión, lo están haciendo en una época del año un poco controvertida. Pues, las lluvias y el mal tiempo ya han llegado a Honduras. Por lo tanto, la supervivencia se dificulta y la realización del programa en directo también.

De hecho, esta situación la pudimos ver en la gala de la pasada noche del 28 de septiembre. Tal y como se pudo ver, otro problema meteorológico ha obligado a que los concursantes y todo el equipo de Supervivientes All Stars se viese obligado a moverse de localización. Una situación que tuvo lugar durante la emisión de Conexión Honduras. Pero, aunque no es la primera vez que las celebridades tienen que ser evacuadas, lo sucedido en la pasada noche no se puede comparar con lo vivido hasta ahora. Pues, una arrolladora tormenta eléctrica los sorprendió durante la celebración del Triángulo de fuego.

El programa comenzó con un sol abrasador, por lo que nada podía presagiar lo que se viviría horas después. Y es que, conforme fue pasando el tiempo, los supervivientes fueron recibidos por un fuerte temporal. Una situación nunca antes vista en la historia del programa. De hecho, Laura Madrueño informó a los participantes que sus respectivas playas estaban siendo inundadas, por la gran cantidad de agua que estaba cayendo.

Debido a que se encontraban en directo, la organización de Supervivientes All Stars se asentó en la Palapa. Pero, la situación no era mejor. Pues, al ruido de la lluvia se le sumó un inesperado corte de electricidad. Una situación que dejó a todos completamente preocupados. «Es la primera vez que esto sucede», comunicó la presentadora.

«Se están inundando las dos playas en estos momentos», reiteró Madrueño. La organización del programa estaba haciendo todo lo posible por poner a salvo el equipo de cámaras y sonido. Un esfuerzo que fue valorado por Sandra Barneda. «Tengo miedo», se escuchó decir a uno de los supervivientes. Pues, las celebridades estaban aterradas con lo que estaban viendo. Pues, el agua ya estaba entrando en la Palapa.

La tormenta ha puesto en jaque la supervivencia de los concursantes. Pues, no solo volvieron a perder el fuego. Las celebridades dejaron en la playa sus lonas, sus latas de comida y sus ropas. Por lo tanto, podrían volver a quedarse sin nada. Un terrible desenlace para finalizar la semana que, por lo que se ha informado, no será el último. Pues, los temporales en octubre, supuestamente, son más bestiales.