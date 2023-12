Melody habla por primera vez tras confirmarse su embarazo y se sincera sobre el padre de su hijo

La cantante Melody sorprendía hace un par de semanas al anunciar su embarazo, una gran noticia que llega en plena promoción de su nuevo tema El trato. Este domingo ha pasado por un programa de televisión por primera vez tras la noticia y ha hablado de su desconocida pareja, que es todo un misterio para el gran público.

En sus redes sociales mostró la barriguita, que ya empieza a notarse, por lo que no podía ocultarla más. En su paso por Fiesta ha hablado de su carrera musica, de su nuevo single, pero también de cómo se siente en esta nueva etapa de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melody (@soyyomelody)

Aunque no es una persona pública, la cantante tiene pareja estable, tema por el que Emma García no ha dudado en preguntar sin rodeos, como es habitual en la presentadora vasca. «Sí que es verdad que no soy una persona de contar mucho, pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho», aseguraba.

Pese a que viven un gran momento y están «loquitos» el uno por el otro, la cantante prefiere ocultar su identidad: «Yo he elegido cantar, pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no».

Sobre el sexo de futuro bebé, Melody no ha podido dar más pistas a los espectadores: «De verdad que no lo sé aún. ¿Tengo cara de niño o de niña?». Es posible que esa duda la despeje en una horas, ya que anunciaba minutos después en sus redes sociales que habría novedades: «Muchísimas gracias compañer@s por el cariño! Mañana os traigo una sorpresita…». Es posible que esa «sorpresa» sea el sexo del bebé después de conocerlo en una revisión médida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melody (@soyyomelody)

En vista de que tiene un 2024 cargado de proyectos, parece la que andaluza tiene pensado seguir trabajando todo lo posible y no desaprovechar las oportunidades. Ese de suponer que quiera aprovechar el tiempo antes de centrarse en su nueva faceta como padre una vez nazca su bebé.