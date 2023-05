‘MasterChef 11’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Masterchef regresó un martes más a La 1 de Televisión Española con una nueva entrega. El segundo programa de la semana volvió a estar compuesto por una prueba de exteriores, y una prueba de eliminación, donde se conoció el nombre del segundo expulsado de la semana.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes de la undécima edición de Masterchef se trasladaron hasta Sitges, uno de los pueblos más turísticos de la costa de Barcelona. Allí, divididos en dos equipos cocinaron un menú de vanguardia firmado por los chefs Oriol Castro y Mateu Casañas, para un total de 30 comensales.

Tras la prueba de exteriores, los jueces decidieron que el equipo rojo, formado por Ana, Jotha, Marta y Jorge Juan, fuera el que se enfrentase a la segunda prueba de eliminación de la semana, al no haber estado a la altura de la exigencia que la prueba requería.

De vuelta en el plató, los delantales negros se jugaron su permanencia en las cocinas del programa con una prueba en homenaje al cacao. De esta forma, tuvieron que reproducir un árbol compuesto íntegramente de chocolate, desde el tronco hasta las hojas, del maestro chocolatero David Pallás.

Al final de la prueba, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera anunciaron el nombre del nuevo concursante expulsado, al considerar que su plato había sido el peor de la prueba de eliminación de este martes.

De esta forma, Marta volvió a convertirse en expulsada del talent culinario después de haber sido repescada hace apenas unas semanas. En esta ocasión, la aspirante fue expulsada por su actitud, al haberse rendido y no haber terminado el árbol de chocolate.

No obstante, antes de colgar el delantal, aseguró que MasterChef le ha hecho cambiar en todos los sentidos. «Ha significado para mi una transformación enorme a nivel personal. Me voy más mujer, más ser humano, más cocinera, más amiga… Todo en uno. Me llevo cosas muy bonitas».