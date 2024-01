Marta López y Efrén Reyero se enfrentan en ‘GH DÚO 2’: «Eres muy falsa, olvídame»

GH DÚO 2 ha llegado pisando fuerte a Telecinco, de eso no cabe duda. El popular show de convivencia se enfrentó el pasado jueves 18 de enero a la tercera gala de su edición, una emisión que no solo mostró el nombre del primer concursante expulsado, sino que también marcó un antes y un después en la relación de Marta López y Efrén Reyero.

Lo que prometía ser una pareja con mucho amor que darse en el primer programa, ha acabado convirtiéndose en un dúo cargado de reproches. El pasado martes, en la Sala de la verdad, Marta y Efrén hicieron frente a sus sentimientos, un encuentro donde el modelo confesó sentirse atraído por Ivana Icardi, y no por Marta López.

Marta: «No pasa nada, porque tú no me quieres»

Efrén: «No te quiero como pareja, pero sí como amiga» #GHDúoGala2 pic.twitter.com/0Ae4cj5514 — Gran Hermano (@ghoficial) January 18, 2024

Tras ello, anoche, en la Sala de las mentiras, Marta López y Efrén Reyero terminaron por poner punto y final a la relación que los unía. Los concursantes protagonizaron un intenso intercambio de opiniones donde no faltaron los reproches y las acusaciones. Pues, la colaboradora de televisión le recriminó el sentirse utilizada por él y haber insinuado que ella lo utilizó para entrar al programa.

«Puede ser», dijo Efrén Reyero avivando la discusión. «Ahora resulta que te he utilizado para entrar aquí», arremete Marta. Una acusación por la que la colaboradora no dudó en tacharlo de «ridículo». Asimismo, la discusión fue pasando a mayores con el paso del tiempo, hasta que el modelo estalló y se mostró muy contundente con la que fue su novia.

«Me has hecho lo mismo que hace cuatro años. Se acabó Marta. Ya has quedado bien no te preocupes. Eres muy falsa Marta y luego vas por la casa picoteando a todos. De tonta no tienes ni un pelo, eres muy lista. Yo no voy tirando por detrás en la casa, como haces tú», sentenció.