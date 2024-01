Marta López, destrozada: toma una drástica decisión en ‘GH DÚO 2’ sobre Efrén Reyero

El pasado jueves 11 de enero pudimos disfrutar del estreno de GH DÚO 2, una de las ediciones más esperadas por los más fieles seguidores de este reality. De nuevo, la casa más famosa de Guadalix de la Sierra abría sus puertas para recibir a varios concursantes. Entre ellos, la pareja formada por Marta López y Efrén Reyero.

Desde que los dos entraron en GH DÚO 2, la complicidad era más que evidente. A pesar de todo, parece que en cuestión de días todo habría cambiado. Debemos recordar que, hace unos años, Marta López y Efrén Reyero mantuvieron una relación sentimental. A pesar de que todo acabó, la ex colaboradora de Sálvame reconoció que habían vuelto a verse.

A pesar de que esa reconciliación podría haberse dado en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, parece que las cosas se han vuelto, cuanto menos, tensas. En una conversación con Elena Rodríguez, ésta le hizo saber que Efrén había dejado claro que, para él, Marta era lo más importante en el concurso. La tertuliana, por su parte, se mostró clara al asegurar que le dejó muy claro que su relación había terminado y únicamente serían concursantes del reality.

Marta, molesta por el rechazo que ha recibido de Efrén: «He pedido cariño y me han dicho que no le sale. No pasa nada. ¿Puedo echarle algo en cara a él? Pues no, pero he tomado una decisión»#GHDúoDBT1 #GHDúo15E 🔴 https://t.co/MrVetbE4nR pic.twitter.com/efHYkpzLcd — Gran Hermano (@ghoficial) January 15, 2024

Pero, ¿a qué se debe este cambio tan sumamente radical? Todo se debe a que Marta López fue a dar un abrazo a su compañero de GH DÚO 2 y éste decidió rechazarlo «porque no le nace». Este gesto, como era de esperar, ha provocado muchísimo dolor en la concursante, y no es para menos. Hasta tal punto que, para Marta, ha supuesto un antes y un después en muchos aspectos, ya que tiene claro que él no la quiere.

«Yo me he equivocado pensando que tenía a mi lado a una persona que me importaba y que quería, pero en Gran Hermano no me quería dar un abrazo», respondió la ex colaboradora de Sálvame, rompiendo a llorar. Aunque Efrén se arrepintió de su gesto, el daño ya estaba hecho: «Después me ha pedido un abrazo, pero ya no lo quiero».

Además, Marta añadió algo más: «Él es libre de hacer lo que quiera pero yo ya no quiero el abrazo, porque no sé si es de verdad». El ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa, reconoció que él y su compañera estuvieron liándose «una temporada, desde mi cumpleaños hasta noviembre». Pero todo quedó ahí, ya que quiso dejar algo muy claro: «No quiero que me haga más bromas delante de la gente».