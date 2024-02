María Pombo habla en ‘El Hormiguero’ sobre el mal momento de su matrimonio con Pablo Castellano

El Hormiguero arranca una nueva semana de invitados y lo hace con la visita de las hermanas Pombo: María, Marta y Lucía. Acudieron para hablar de la segunda temporada de Pombo, la serie documental sobre su vida, aunque fue María Pombo la gran protagonista al hablar de su crisis con Pablo Castellano.

Tras los buenos resultados de su primera temporada, la plataforma de streaming Prime Video estrenará el próximo 23 de febrero una nueva tanda de capítulos sobre la vida de la familia más conocida de España en estos momentos.

El 23 de febrero vuelve a @PrimeVideoES la segunda parte de la docuserie “Pombo” #PomboEH pic.twitter.com/qJwDOkcfDQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 19, 2024

Aunque las tres han conseguido hacerse hueco en el mundo de las redes sociales y en la prensa del corazón, lo cierto es que María y su familia sigue siendo la que más interés despierta. Es por eso que el presentador le preguntó acerca de los continuos rumores que siempre se publicar sobre su matrimonio con Pablo Castellano y sus crisis.

«Es verdad que no hemos pasado por nuestro mejor momento últimamente, tenemos dos niños muy pequeños y es una situación nueva para nosotros como pareja, pero estoy muy orgullosa de que nos hayamos elegido y hayamos decidido cuidarnos el uno al otro», decía sobre su vida con el concursante de El Desafío.

.@mariapombo22 aclara las polémicas que se han generado con su marido, Pablo Castellano #PomboEH pic.twitter.com/QdSJHl6zvA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 19, 2024

Una vez zanjada la polémica, la influencer ha querido cambiar de tema para anunciar que ya está confirmada la tercera temporada de la docuserie de su familia, que se podrá ver igualmente en Prime Video. Todavía sin fecha de estreno, se espera que en unos meses pueda estar disponible para los espectadores.

Las Pombo se ponen escatológicas en El Hormiguero

Centrados en su serie, Motos no dudó en hablar de una de las curiosas habilidades de Papín, el cariñoso mote con el que llaman Víctor Pombo, el patriarca de la familia: «Vuestro padre sale en la docuserie tirándose pedos».

«Estamos muy acostumbrados a que mi padre se tire pedos continuamente en casa, de hecho mi padre hace un juego en el que le tiras de un dedo y se tira un pedo. A veces se pone como una cucaracha y usa laca para potenciar sus pedos y salen con una llamarada», ha explicado Marta ante la sorpresa de todos.

Marta Pombo habla sobre la depresión que tuvo a raíz de las redes sociales #PomboEH pic.twitter.com/8RcWVcvdRb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 19, 2024

Cambiando de tema, por uno completamente distinto, también ha hablado de la depresión que sufrió y que le hizo retirarse de las redes sociales. «Fue una etapa súper dura, me da escalofríos solo recordar la soledad que sentía», ha confesado.

También ha advertido de los riesgos de saltarse las recomendaciones de los médicos, como hizo ella. «Estaba medicada por una psiquiatra y como me encontraba mejor me retiré yo misma la medicación y me puse fatal, el bajón fue muy duro. Lo único que me ayudaba es que me escuchasen sin juzgarme, que me acompañaran», ha dicho.

Lucía Pombo casi no llega a la entrevista

Como ya contamos en Happy FM, su presencia en la entrevista estuvo en peligro debido a su trabajo como piloto de aviación comercial, por lo que solo unas horas antes tuvo que ponerse en vuelo. «Estaba de imaginaria, es decir, disponible para la empresa y estaba seguro de que justo hoy no me iban a llamar pero sí, me han tocado cuatro vuelos antes de venir a El Hormiguero. Puedo decir que me pone más nerviosa venir aquí que volar».

El falso culo de María Pombo

La naturalidad es la seña de identidad de la familia, por lo que María ha enseñado su truco para lucir mejor los vestidos en eventos y sesiones de fotos. Sobre este tema no ha podido dejar de hablar con el presentador valenciano: «Me he comprado un culo falso adaptable, es como una faja. Es que no tengo y me lo pongo como unas extensiones».