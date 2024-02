No es ningún secreto que El Hormiguero se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada semana que pasa, consigue dejarnos completamente sin palabras con sus invitados. Este lunes 19 de septiembre, Pablo Motos recibe a las tres hermanas Pombo: María, Marta y Lucía.

De esta manera, las tres acuden al plató del exitoso programa de Antena 3 para presentar la segunda parte de POMBO, su docureality para Prime Video. Tras el gran recibimiento que tuvieron los primeros capítulos, ahora llega otra tanda en la que, entre otras cuestiones, podremos disfrutar de imágenes de la boda de Marta Pombo con Luis Zamalloa. Por lo tanto, podremos ser testigos de numerosos instantes vividos en familia que, desde luego, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos de su vida.

A pesar de todo, parece que la participación en El Hormiguero de una de las tres hermanas peligra. Estamos hablando, cómo no, de Lucía Pombo. La mayor de las Pombo no ha dudado un solo segundo en publicar un vídeo en sus historias de Instagram. De esta manera, ha confesado que, probablemente, no pueda asistir a El Hormiguero como invitada esa misma noche. Además, ha querido explicar, con todo lujo de detalles, lo que le ha ocurrido.

Comenzamos la semana con la visita de @mariapombo22, Marta Pombo y Lucia Pombo. Las hermanas vienen a presentarnos «Pombo», la 2ª parte de la docuserie sobre su vida #PomboEH pic.twitter.com/rBHmf0Xs3I — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 19, 2024

De esta forma, tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, Lucía empezó a poner en contexto a sus seguidores: «Esta mañana me ha tocado la lotería. Como la llamada de El Hormiguero, exactamente igual», aseguró, con cierto toque irónico. Acto seguido, añadió: «Me han llamado a las 4 de la mañana, que es un sobresalto, la verdad (…) Me han llamado, me han sacado de imaginaria».

Lejos de que todo quede ahí, Lucía Pombo explicó en qué consistía exactamente: «Cuando estás de imaginaria estás disponible para la empresa bastantes horas y yo empezaba la imaginaria a las 3. Pues me han llamado, me han sacado, he volado de madrugón, y ahora estoy pendiente de ver qué quieren que haga».

Por lo tanto, parece que su participación en el programa de Pablo Motos pende de un hilo y es algo que ella misma ha confirmado en esta historia de Instagram: «Esto estaba previsto. Yo evidentemente cuando acepté ir a El Hormiguero avisé de que esto podía pasar y que cabía la posibilidad de que, de repente, pues no pudiera ir».

Por si fuera poco, Lucía Pombo continuó sincerándose con sus seguidores de Instagram: «No me esperaba esta mala suerte, la verdad». Eso sí, tiene algo de esperanza de que, finalmente, pueda asistir a El Hormiguero junto a sus hermanas, Marta y María Pombo: «Puede ser que llegue bastante, bastante justita al programa. Rezad por mí, por favor». ¡Ojalá podamos verla esta noche en El Hormiguero!