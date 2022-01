Poco a poco se van conociendo más detalles del nuevo proyecto discográfico de Manuel Carrasco. Aunque todavía queda un tiempo para que su nuevo disco vea la luz, esta misma semana el artista onubense ha desvelado nuevos detalles sobre su próximo single.

Después de haber eliminado todo el contenido de su cuenta de Instagram, sus fans esperan que a lo largo de este 2022 vea la luz su noveno álbum de estudio. Un álbum muy esperado por todos sus seguidores, tras el lanzamiento de su último disco hasta el momento, ‘La cruz del mapa’.

Fue el pasado 1 de Enero, coincidiendo con el inicio de año, cuando el artista eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, y en ese momento comenzaron las suposiciones. Lo primero que publicó fue un lienzo en blanco y ahora, ha sorprendido a sus fans con la primera palabra que acompaña a esa imagen.

Dieciséis días después de la primera publicación, el artista publicó una letrae «E» representando la imagen, añadiendo la frase «Fue la gata cómplice del tejado», que podría corresponderse con el título de una canción de su disco.

Mientras que en su última publicación, Manuel Carrasco ha adelantado algunos acordes de lo que parece será su próxima canción. Son doce segundos de guitarra que suenan a balada, aunque de momento es demasiado pronto para saber de que tratará la canción.

Sin embargo, si sigue publicando pistas en sus redes sociales, lo más probable es que la próxima semana revele el título de su próxima canción, que cada vez está más cerca de ver la luz.

No me aguantaba las ganas de poder anunciaros nuestra gira tan deseada, el corazón me grita concierto, se me dispara la vida solo de pensarlo.

“ Hay que Vivir el momento” …

Estamos preparando una buena! 🔥@Riffmusic pic.twitter.com/VgdeCFzcO1

— Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) December 17, 2021