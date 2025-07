La madre de Michu desvela más detalles de su muerte: «Estaba duchándose…»

La muerte de María Rodríguez Gamaza, conocida como Michu gracias a su paso por los medios de comunicación, ha sorprendido a todos los que seguían la vida de la ex de José Fernando Ortega. El hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano mantuvo una relación de idas y venidas desde hace años, llegando a ser padres en el año 2017, aunque desde hace tiempo estaban separados debido a que el hijo del torero cumple condena en un centro especializado después de acumular numerosos delitos. La gaditana apenas tenía 33 años, pero los problemas de salud que arrastraba desde su nacimiento le provocaron la muerte, tal y como ha confirmado Inmaculada, su madre.

La atención mediática del caso ha llevado a que programas como Y ahora Sonsoles y TardeAR pudieran hablar con ella en la tarde del martes, dando detalles de lo sucedido, aunque se está a la espera de los resultados de la autopsia. Todavía completamente en shock, ha contado en el programa de Antena 3 que en la tarde del martes todavía no había podido ver el cuerpo sin vida de su hija, motivo por el que todavía estaba «entera». «Mañana me la traen», decía sin poder aguantar las lágrimas y ante una Sonsoles Ónega que no sabía qué decirle a una madre desconsolada.

En Telecinco sí ha podido dar más detalles en el programa presentado por Frank Blanco, que han despejado dudas de lo sucedido. «Han sido varios infartos. Estaba duchándose, estaba contenta. Iba a salir y, de pronto, se puso mala y ya está. Estoy que no me lo creo. Todavía no me han dejado verla, hasta mañana no me la traen», ha dicho completamente rota.

Michu padecía una cardiopatía desde su nacimiento, por lo que tuvo que ser intervenida en el año 2018 para alargar su esperanza de vida. Como consecuencia de esta enfermedad tenía reconocida un 38 % de discapacidad, que no le daba derecho a ningún tipo de pensión (el mínimo para recibirla en un 65 %), aunque sí podía acceder a algunas ayudas.

En 2024 volvió a quedarse embarazada en una de sus reconciliaciones con José Fernando, pero los médicos le recomendaron que abortara porque su corazón no lo resistiría, por lo que decidió seguir los consejos. El mismo día que se enteró de su embarazo descubrió que el hijo de Ortega Cano le volvió a ser infiel, un mazazo del que pudo recuperarse.

En septiembre de 2024 hizo su última aparición en televisión, también en TardeAR, esta vez para contar que había sufrido una paliza de manos de la que había sido una amiga. Todo comenzó por el conflicto a la hora de anular una cita en un salón de uñas -provocado por su aborto- y que la dueña del salón no quiso aceptar. Lejos de quedar en el olvido, decidió perseguirla después de dejar a su hija pequeña en el colegio, propinándole patadas y puñetazos a modo de venganza, provocándole una gran crisis de ansiedad, por la que tuvo que acudir al hospital.

Michu se encontraba, en estos momentos, centrada en su trabajo, en el cuidado y la educación de su hija Rocío, además de estar ilusionada después de conocer a una persona, olvidando así sus idas y venidas con José Fernando. Tal y como ha confirmado Vanessa, su amiga y representante, estaba a la espera de un trasplante de corazón, que por desgracia no ha llegado a tiempo.