La madre de Michu rompe su silencio tras la muerte de su hija: «Todavía no me lo creo»

Hace unas cuantas horas, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Michu. El cuerpo sin vida de la que fuese pareja de José Fernando, fue encontrado en su domicilio por su hija Rocío. La pequeña no dudó en acercarse a toda prisa hasta un bar cercano a la casa en busca de ayuda. Por fortuna, allí se encontraba una doctora que trató de hacer todo lo posible para salvar la vida de la gaditana. La encontró con pulso pero, a pesar de practicarle los primeros auxilios, no se pudo hacer nada más para tratar de salvar su vida. Recordemos que la madre de la nieta de Ortega Cano padecía una enfermedad cardíaca congénita por la que fue operada en diversas ocasiones desde 2018. De hecho, se le llegó a reconocer una discapacidad del 38%. A pesar de las patologías previas, lo cierto es que la trágica noticia ha pillado a todo su entorno por sorpresa.

Algo que la propia madre ha confirmado a través de su corta pero intensa intervención en directo en el programa Y ahora Sonsoles. Durante la emisión del programa de Antena 3, Sonsoles Ónega sorprendió a todos y cada uno de sus espectadores al confirmar que tenían en directo a la madre de Michu. Aunque no tenía mucha idea de quién se encontraba al otro lado del teléfono, ya que estaba bastante aturdida y descolocada, Sonsoles quiso comunicarle que estaba en directo: «Lo primero que le quiero dar es el profundo pésame por la muerte de su hija, acompañarle en el sentimiento. No sé si hay consuelo para una madre que pierde a una hija tan joven, con 33 años, y sólo queríamos hacerle llegar nuestro cariño, Inmaculada», comentó la presentadora. La madre de la fallecida no tardó en responder: «Muchas gracias. Yo ahora mismo estoy entera, vamos, todavía no me lo creo. Estoy… como si nada».

Lejos de que todo quede ahí, Inmaculada no ha dudado un solo segundo en confirmar en directo en Y ahora Sonsoles que todavía no había tenido la oportunidad de ver el cuerpo sin vida de su hija: «No la he visto todavía, no me han dejado verla. Hasta mañana no me la traen», comentó, entre lágrimas.

Recordemos que, a pesar de contar con patologías previas por su enfermedad cardíaca, se está practicando la autopsia al cuerpo sin vida de la ex pareja de José Fernando. Y todo con la firme intención de conocer la causa exacta de la muerte y poder aclarar cualquier tipo de duda al respecto.

Sonsoles Ónega, al escuchar la emoción en la voz de Inmaculada, quiso volver a hablar: «Nos acompaña Vanessa Marín que es amiga de su hija y que probablemente usted también conoce. Nos está ayudando a recordar a Michu como se merecía, con tanto cariño… y, en fin, es una noticia trágica para todos. Madre mía, Inmaculada…»

Y fue más allá: «Le agradezco mucho que haya cogido la llamada de este programa y reciba nuestro cariño y nuestro abrazo con este aplauso». Tras agradecer a la presentadora su gesto y su cariño, Inmaculada colgó la llamada. La amiga de Michu quiso pronunciarse tras haber escuchado a la madre de su amiga: «Está en shock. Yo la he llamado y como ahora… es como que no se lo cree, no sabe qué está diciendo… no…»