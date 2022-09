Lydia Lozano se sincera sobre el motivo por el que no ha tenido hijos

Tras estar toda una vida frente a las cámaras, Lydia Lozano se ha convertido en una de las periodistas españolas más conocidas y queridas por el público. Un mérito y un derecho que se ha ganado año tras año al colaborar para numerosos programas de la pequeña pantalla, siendo su fichaje por Sálvame el que más alegrías le ha dado, al menos desde una percepción global.

Este pasado miércoles 14 de septiembre, la canaria se volvió a convertir en la protagonista del programa tras enfrentarse a algunos de los pasajes de su vida, tanto profesional como personal. Una entrevista íntima donde la colaboradora abrió su corazón y se sinceró para hablar de algunos de los aspectos más desconocidos de su vida.

Uno de los temas que abordó fue el de su relación con su marido, Charly, con quien lleva casada 32 años. «Ha sido, es y será el hombre de mi vida. Y lo digo sin hipnosis», señaló abiertamente. Una historia de amor que ha triunfado y se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, a pesar de no haber querido tomar el paso de convertirse en padres.

Por ello, y consciente de las especulaciones que ha habido respecto a su decisión de no ser madre, Lydia Lozano explicó el motivo de ello. «No hemos sido padres porque yo con Charly no he necesitado nada más. Él hubiera querido, pero yo nunca he sentido eso. Por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar», explicó, ante la atenta mirada de sus compañeros.

Y es que, después de tantos años juntos, la canaria no dejaba de tener buenas palabras para su marido. «Es un hombre que es mi mejor amigo. Es mi amante y mi marido, pero sobre todo es mi mejor amigo. Y esa confianza no todo el mundo la tiene», agregó, visiblemente emocionada.