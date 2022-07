El pasado lunes, en Sálvame, se vivió uno de los momentos más tensos que se recuerdan. Y es que Kiko Matamoros regresó para seguir saldando sus cuentas pendientes. Es entonces cuando tuvo uno de los enfrentamientos más sonados con Lydia Lozano, afirmando que la tertuliana había traicionado al programa.

¿De qué manera? Informando a Marta López Álamo de que el equipo de Sálvame le había hecho una encerrona. El pasado martes, en la nueva entrega del programa de Telecinco, Lydia Lozano no pudo evitar estallar ante las continuas críticas por haber, supuestamente, traicionado al equipo.

“¿Sabes lo que pasa? Que con el daño que a mí me ha hecho Matamoros no tendría ni que haber hablado a su novia”, comenzó diciendo Lydia Lozano. “¿Me va a contar a mí Matamoros cómo es Sálvame? ¡Habérselo contado a su novia! Si es influencer, que se hubiera quedado en su casa”, espetó.

Lydia Lozano en brote contra Matamoros: “VETE A LA MIERDA MATAMOROS” BRAVISIMA,REINA, DÍSELO #yoveosalvame pic.twitter.com/9r43ZIUkQ9 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 12, 2022

Tras la insistencia por parte de sus compañeros, Lydia Lozano terminó haciendo públicos los mensajes de Marta López Álamo. Era la única manera que tenía de sustentar su versión sobre lo sucedido. Mirando la conversación en su teléfono móvil, la colaboradora de Sálvame comenzó a leer lo siguiente:

“Lydia, me llamaste cuando llegué a casa, pero para…”, leía. Kiko Hernández, que no estaba entendiendo nada de lo que estaba diciendo su compañera, no dudó en coger el teléfono. De esta manera, en voz alta, comenzó a leer los mensajes de aquel polémico día: “Me dijiste que me habían preparado ese programa, la palabra encerrona la uso yo”.

De esta manera, daban por hecho que, aunque Lydia Lozano no utilizase esa palabra en cuestión, sí que había informado de que le habían preparado un programa a ella. Pero eso no demuestra que haya traicionado a la dirección ni, mucho menos, confesara lo que realmente iba a ocurrir esa tarde. De hacerlo, Marta López Álamo no habría participado en directo en Sálvame ya que se habría negado en rotundo a hacerlo.