Lydia Lozano explota contra Kiko Matamoros en ‘Sálvame’: «¡Vete a la mierda!»

Los espectadores de Sálvame han vivido la segunda parte del gran enfrentamiento que Lydia Lozano y Kiko Matamoros tuvieron el lunes. El exconcursante de Supervivientes ha sido muy duro con su compañera y ella se ha roto por completo este martes.

El madrileño, en su polémico regresó al plató, no dudó en asegurar que la canaria había avisado a Marta López Álamo que el programa le iba a tender una encerrona en el famoso día de su escapada del plató. La periodista lo ha negado sin descanso.

Pero ahí estaba Kiko Hernández para echar más leña al fuego en esta discusión: «Tienes una cosa que te une a Marta y es que las dos odiáis el programa. Que tú odies este programa y lo boicotees desde dentro…». Esa frase ha provocado que ella brote de forma incontrolada.

En ese momento arrancaba una gran cantidad de reproches hacia Matamoros: «¿Sabes lo que pasa? Que con el daño que a mí me ha hecho Matamoros no tendría ni que haber hablado a su novia». Pero no acabó ahí, : «Que hable de su concurso, le pido a la dirección que solo le pongan videos y que hable solo de la mierda de concurso que ha hecho».

Su nivel de indignación era tan grande que le recordó en qué programa trabaja: «¿Me va a contar a mi Matamoros cómo es Sálvame? Habérselo contado a su novia, si es ‘influencer’ que se hubiera quedado en su casa». Un claro reproche a Marta López Álamo y a su alergia y menosprecios de la televisión.

Lydia Lozano, entre lágrimas, le mandaba un contundente mensaje: «Vete a la mierda, Matamoros. Dile a tu novia donde trabajas, como hacen todos los maridos. Cuéntaselo, que encima de hacerle un favor vienes aquí a echarme mierda contra la productora, no tienes vergüenza».

Lydia Lozano en brote contra Matamoros: “VETE A LA MIERDA MATAMOROS” BRAVISIMA,REINA, DÍSELO #yoveosalvame pic.twitter.com/9r43ZIUkQ9 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 12, 2022