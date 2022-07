María Patiño para los pies a Kiko Matamoros con un inesperado «zasca»

Después de un largo periodo sin pasar por el plató de Sálvame, Kiko Matamoros ha decidido acudir a este tras su llegada a España y hacerle frente a los compañeros que juzgaron su papel en la isla. María Patiño se ha tenido que ver en la obligación de frenar al colaborador tras este mostrar cierta actitud de prepotencia.

No han pasado más de cien días desde que Kiko Matamoros no acudía al plató de Sálvame debido a su participación en el reality de Supervivientes 2022. Tras su expulsión como superviviente de las islas hondureñas, el tertuliano ha afirmado que su paso por el Deluxe “le vino muy bien al programa porque hizo una audiencia que hacía tiempo que no se hacía”.

Ante este comentario chulesco por parte de Kiko, María Patiño no ha podido contenerse y le ha contestado con un tiro a la diana totalmente inesperado para él: “Te veo muy activo y me hubiese gustado verte igual en la isla. Porque aquí vienes y te vienes arriba, pero ahí en Supervivientes no lo hacías”, le ha dicho la presentadora defendiendo al programa televisivo.

María Patiño a Kiko Matamoros: “Te veo muy activo y me hubiese gustado verte igual en la isla” #yoveosálvame https://t.co/UQqf5FqIcW — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 11, 2022

“Es muy fácil ponerse chulo con los de siempre, pero después en tus pruebas no eras capaz”, ha rematado la faena María Patiño. Ante esta serie de comentarios por parte de la presentadora de Sálvame, el ex superviviente ha pasado por alto la situación y ha sentenciado en forma de autodefensa: “A los que tenía que gustarle mi actuación, no solo les ha gustado, les ha encantado”.

María Patiño, además, no ha querido pasar por alto la amenaza de denuncia por acoso que la novia de Matamoros le lanzó a la presentadora durante uno de los programas en los que, según María, la modelo malinterpretó sus palabras hacia Kiko Matamoros, su actual pareja.

El exconcursante de Supervivientes 2022, ante esta situación, defiende a su pareja diciéndole a María Patiño que su pareja vio que la presentadora se acercó a ella chillando. Pero el tertuliano ha roto una lanza a favor de la presentadora diciendo: “Evidentemente eso no es acoso. Forma parte de un espectáculo del que no quiere participar”.