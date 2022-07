El pasado miércoles tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame Mediafest. De esta manera, muchos han sido los colaboradores que no han dudado en formar parte de ‘la noche drag’, mostrándose con unos looks verdaderamente rompedores. Todo ello con Maestro Joao, Samantha Hudson y La Prohibida como parte del jurado.

Uno de los tertulianos de Sálvame que más dejó sin palabras fue José Antonio Canales Rivera. El diestro se subió a unas espectaculares plataformas de 35 centímetros para convertirse, por una noche, en “Pepi Antonia Anales”. Sin duda, realizó una de las actuaciones “más sexis” de esta edición, tal y como calificó el propio Jorge Javier Vázquez.

Bien es cierto que, en un primer momento, José Antonio Canales Rivera no estaba por la labor de subirse a las plataformas y llevar a cabo esta actuación. Tanto es así que Drag Liak, que se encargó de asesorarle, dejó claro lo siguiente: “Me ha dado una mañana… Yo pensaba que me volvía para Murcia con todos mis bártulos”.

A pesar de todo, la invitada dejó claro que: “Al final nos llevamos bien, pero de primeras lo ha visto y ha dicho: ‘Madre mía’. Como buen torero, lo he puesto bien de piedras y de luces”. Lo cierto es que “Pepi Antonia Anales” consiguió dejar sin palabras a la audiencia de Sálvame Mediafest, al salir al escenario al ritmo de canciones como Barbie Girl o Boys, Boys, Boys.

Nada más terminar su puesta en escena, José Antonio Canales se enfrentó al veredicto del jurado. Maestro Joao no tardó en mostrase de lo más contundente: “Estoy muerta, por favor. Se me ha quedado el marcapasos… No puedo, no puedo”. Por si fuera poco, añadió: “Fíjate dónde has llegado, de llevar unas manoletinas a unos zancos. Eso sí, tú siempre de luces”.

Canales Rivera accede a vestirse de drag y lo da todo en su actuación subido a unas plataformas de 35 centímetros 😳#SálvameMediafest3

La Prohibida quiso recordar las reticencias del diestro a la hora de llevar el look que Drag Liak había pensado para él: “La carne travestida es la que más cotiza, eso vale para todos los públicos. Hombres, mujeres… Pruébalo”. Acto seguido, Canales Rivera reconoció que “no pensaba que me fuese a divertir tanto”.

Por último, llegó la valoración de Samantha Hudson: “Me parece una tarea muy difícil ir así vestida y lucir tan hombre heterosexual. Caminabas un poco como María Patiño, como dando pasos muy grandes, creía que te ibas a caer”. A continuación, realizó una pregunta de lo más incómoda: “¿Qué te resulta más complicado, matar a un toro o subirte a unas plataformas?”. El sobrino de Paquirri no tardó en responder: “La verdad es que me sabe raro… Bueno, la pregunta prefiero obviarla, pero me he divertido muchísimo”.