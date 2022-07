‘Sálvame Mediafest’: ¿Quién fue el ganador de ‘la noche drag’?

El pasado miércoles 6 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame Mediafest. Bien es cierto que no era un programa cualquiera, ya que pudimos vivir nada más y nada menos que La noche drag. Muchos fueron los colaboradores que pudieron subirse al escenario y todos ellos consiguieron brillar con luz propia.

Uno de los que más consiguió marcar la diferencia, en todos los sentidos, fue Manuel Zamorano. El peluquero no ha dudado un solo segundo en transformarse en “Samanta Zamorana” para hacer realidad un sueño. Su actuación comenzó con un tema mítico de Mecano como es No me mires. ¡Fue una de las grandes sorpresas de la noche!

Acto seguido, en plena actuación, la música cambió por ese Primaveras en el pelo que unió para siempre a El Arrebato y a Miguel Poveda y, finalmente, pudimos escuchar la canción Let’s have a kiki. Como era de esperar, Samanta Zamorana consiguió dejar en shock a los allí presentes, pero también a toda la audiencia de Sálvame Mediafest. Nada más terminar la actuación, Samantha Hudson quiso hacer una predicción: “Soy yo o ya tenemos ganador de la noche”.

Jorge Javier Vázquez, por su parte, se quedó tan en shock que dio por hecho que Manuel Zamorano se dedicó a esto antes: “Creo que hemos visto la actuación de un profesional”, reconoció. El peluquero no tardó en negarlo, de manera rotunda. Aun así, sí que quiso hacer una confesión tras su actuación en Sálvame Mediafest:

“Es algo que tenía desde muy joven. Creo que nunca me atreví ni a maquillarme ni a ponerme todo esto por miedo al qué dirán, pero gracias mamá. Por ti estoy aquí”, aseguró. La Prohibida, que formaba parte del jurado de la noche drag, tenía muy claro que no iba a ser la primera vez que viera a Samanta Zamorana sobre un escenario.

“Debería empezar a llamarte compañera, ¡has hecho danza!”, expresó. Samantha Hudson, además, culminó su valoración de la siguiente manera: “Has estado sobresaliente, parecías una profesional”. Lo cierto es que impactó tanto que, sumando los votos del jurado y los de la audiencia, Manuel Zamorano logró hacerse con la victoria en la noche drag de Sálvame Mediafest. ¡Merecidísimo!