Luna Ki no llegó a actuar en el ‘Benidorm Fest’ porque decidió retirarse tras confirmar que no se podría utilizar autotune en ‘Eurovisión’, así que, aunque hubiese ganado en el festival español, no hubiese podido representar a nuestro país y no hubiese asistido a Turín. La cantante fue una de las participantes que más revuelo causó y de las que más seguidores nuevos ha sumado.

«No me habría presentado si hubiese sabido que iba a pasar esto», confesó ella tras tener que dejar su candidatura a pocos días de realizarse las semifinales. «Luna canta, y canta sin autotune, pero Luna Ki canta con autotune», expresó la catalana en el vídeo que subió a su canal de YouTube dando una explicación de por qué abandonaba.

Estoy nerviosx por compartir con vosotrxs Voy a Morir cantada en directo, tal y como la habría cantado en el #BenidormFest, con coros de fondo y con Autotune. Are you ready? #LunaKiGallery — LUNA KI (@lunaki) February 16, 2022

No obstante, ha querido publicar la versión en directo para que todos aquellos que se quedaron con ganas de escucharla en directo no perdiesen la oportunidad. Así, se ha sumado a los artistas que han pasado por las Gallery Sessions de Barcelona y ha interpretado ‘Voy a morir’. «Tal y como la habría cantado en el Benidorm Fest, con coros de fondo y con autotune. Are You Ready?», escribió la cantante en Twitter el pasado miércoles 16 de febrero.

Justo a las 00:00 horas, ya del jueves, salía la versión que en menos de una hora ya acumuló más de 5.000 reproducciones. En el vídeo aparece ella sola con el micrófono cantando con la voz modificada el tema candidato al ‘Benidorm Fest’ y cuenta con la sorpresa de que después canta otro de sus temas más famosos, ‘Rivotril’, logrando así una actuación impecable que ha dejado a sus fans más que satisfechos. Ahora, piden que el videoclip de ‘Voy a morir’ se estrene ya, puesto que el vídeo que subió a YouTube tras retirarse del concurso confirmó que la puesta en escena que iba a realizar se dejará ver en el videoclip del tema.